Le clin d'œil musical au président de l'Harmonie St Rémy/les Charreaux

Les artistes rêvent tous de monter les marches de la gloire.

Lors de l'audition de l'école de musique, Laurent président de l'Harmonie St Rémy/les Charreaux a descendu les marches de la salle Pagny, quittant son pupitre de percussions pour rejoindre le piano, une belle reconversion !!!

L'oeil rivé sur le chef, la main levée, tout y était sauf...., tendez l'oreille ....le son !

Merci à Laurent pour son investissement et tout le travail fait au sein de cette association.