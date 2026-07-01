Saint-Rémy

Le clin d'œil musical au président de l'Harmonie St Rémy/les Charreaux

Par Christian CLEAUX

Publié le 01 Juillet 2026 à 10h04

Le clin d'œil musical au président de l'Harmonie St Rémy/les Charreaux

Le clin d'œil d'Info Chalon

Les artistes rêvent tous de monter les marches de la gloire.

Lors de l'audition de l'école de musique, Laurent président de l'Harmonie St Rémy/les Charreaux  a descendu les marches de la salle Pagny, quittant son pupitre de percussions pour rejoindre le piano, une belle reconversion !!!

L'oeil rivé sur le chef, la main levée, tout y était sauf...., tendez l'oreille ....le son !

Merci à Laurent pour son investissement et tout le travail fait au sein de cette association.