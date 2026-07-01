Chalon en Roue Libre 2026 : de belles performances lors des compétitions de roller et de trottinette

Le skatepark des Prés Saint-Jean a accueilli toute la journée des riders venus de toute la France et même du Canada. Plus de détails avec Info Chalon.

Samedi 30 mai 2026, le skatepark des Prés Saint-Jean a été le théâtre des compétitions de roller et de trottinette organisées dans le cadre du festival Chalon en Roue Libre. De 9 heures à 18 heures 30, les meilleurs riders se sont affrontés lors de plusieurs épreuves, dont une étape du Championnat de France de roller, sous le regard d'un public venu nombreux encourager les compétiteurs.

En trottinette, dans la catégorie U18 - Amateur - Pro, on retrouvait Léo Bruley s'est imposé lors des qualifications avec 90 points, devant Robin Charnet (84 points) et Matis Sabot-Chaix (74 points). Les Chalonnais Ethan Sciatarucchi, licencié à En Roue Libre, et Antoine Kut ont également décroché leur qualification, tout comme le Canadien Alban Renault-Lautredoux.

En Roller Amateur Légende, c'est Simon Demay qui a pris la première place avec 89,50 points, juste devant Johan Fraysse (89 points). Aurélien Dufour-Santerre (AMSport Dijon), Nolann Jault (AMSport Dijon), Solan Ozenne et Arnaud Chansavang complètent le tableau des qualifiés.

Chez les U14-U18, aucun doute à se faire, c'est bien Gabriel Lebon (Club de Roller Crash) qui a dominé les qualifications avec 89 points. Il devance Samuel Lambert (AM Sports), Capucine Dubourget (AM Sports), la Chalonnaise Aïcha Leclere, licenciée à En Roue Libre, et Alan Chatellier (Roller Club Nivernais).

En Roller Quad, c'est Yohann Grosbeau qui s'est montré le plus performant avec 79,50 points devant Arthur Delaporte (Tricks On Quad) et Arnaud Chansavang.

Dans la catégorie Roller U12 Mixte, Amary Lebon (Club de Roller Crash) s'est classé premier avec 70 points, devant Baptiste Lhuillier (AM Sports), Lex Thomas (Roller Club Nivernais), Paulin Verdonck (Roller Club Nivernais) et Mathilde Chatellier (Roller Club Nivernais), tous qualifiés. La représentante d'En Roue Libre, Alix Fournier, termine aux portes de la qualification.

Enfin, en Trottinette U12-U14, Alban Gallon, licencié à En Roue Libre, s'est imposé avec 62,50 points devant Étienne Garreau. Yanis Bellaassali, Loucas Gautheron et Sacha Lançons (En Roue Libre) décrochent également leur place pour la suite de la compétition, tandis que Jules Lançons (En Roue Libre) et Dimitri Dupuy (En Roue Libre) échouent de peu.

Les épreuves étaient arbitrées par Mathieu N. et Denis Pacaud.

Tout au long de cette journée sportive, le niveau technique des participants a impressionné le public. Cette étape chalonnaise du Championnat de France de roller, associée aux compétitions de trottinette, a constitué l'un des temps forts du festival Chalon en Roue Libre, confirmant le dynamisme de l'association En Roue Libre et l'engouement grandissant pour les sports de glisse urbaine.

(Photos gracieusement fournies par Corentin Bonnet)

Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati