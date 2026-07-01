La Région Bourgogne-Franche-Comté présente au Festival d'Avignon

La Région Bourgogne-Franche-Comté sera présente à la 80° édition du Festival d'Avignon. La collectivité marque ainsi sa volonté de soutenir la production artistique régionale, de donner de la visibilité à des compagnies chorégraphiques du territoire, et de favoriser le développement de la diffusion artistique auprès d'un large public, y compris au-delà des frontières régionales, notamment en construisant et en encourageant les partenariats.

Dans le cadre de l'accord de coopération interrégionale qui lie la Région Centre-Val de Loire et la Région Bourgogne-Franche-Comté depuis 2020, une démarche de partenariat s'est construite dans le domaine spécifique des politiques culturelles, les stratégies portées par les deux Régions convergeant sur la volonté de renforcer le dialogue et d'amplifier les collaborations entre les deux territoires. Les principaux axes de collaboration initiés depuis quatre ans ont porté sur les résidences de création et le renforcement de l'interconnaissance entre réseaux professionnels.

Les Régions Bourgogne-Franche-Comté et Centre-Val de Loire coorganisent ainsi deux manifestations lors de l'édition 2026 du festival d'Avignon: la présentation de six projets chorégraphiques et une rencontre avec l'ensemble des professionnels du spectacle vivant des deux Régions, en présence de Bertrand VEAU, vice-président à la culture et au patrimoine, ainsi que Claudy Chauvelot-Duban, conseillère régionale en charge de la culture.

Cette année, 28 compagnies de Bourgogne-Franche-Comté participeront au festival Avignon Off, dont 9 compagnies aidées par la Région pour leurs projets.

« Notre présence fidèle au Festival d'Avignon pour cette 80 édition réaffirme un choix politique fort : faire du rayonnement de notre culture un levier majeur d'attractivité et d'ouverture. En renouvelant notre coopération historique avec la Région Centre-Val de Loire, nous prouvons que le dialogue interrégional enrichit nos territoires. Soutenir nos compagnies au-delà de nos frontières, c'est exporter le talent, la créativité et l'excellence de la Bourgogne-Franche-Comté sur la plus grande scène de théâtre au monde. » Jérôme Durain, président de la Région Bourgogne-Franche-Comté

« Étre aux côtés de nos artistes à Avignon, c'est leur donner les moyens de rencontrer de nouveaux publics et de futurs partenaires de diffusion. Cette année encore, la Région accompagne les compagnies de Bourgogne Franche-Comté, et leur apporte un soutien direct. En co-organisant des temps forts avec la Région Centre-Val de Loire, nous renforçons les réseaux professionnels et offrons un véritable tremplin à la création vivante de nos territoires. » Bertrand Veau, vice-président de la Région Bourgogne-Franche-Comté à la culture et au patrimoine

Présentation de 6 projets chorégraphiques

Mardi 7 juillet de 14h à 18h au Grenier à sel (2 rue rempart St-Lazare - Avignon) :

6 compagnies de danse (3 de Bourgogne-Franche-Comté et 3 de Centre-Val de Loire) sont invitées à présenter leur spectacle en cours de création aux professionnels invités.

Programme

14h30 : À l'intérieur - Les Alentours Rêveurs / Serge Ambert (Bourgogne-Franche-Comté)

15h05 : Être ici est une splendeur - Cie Appel d'Air / Yohan Vallée (Centre-Val de Loire)

15h40 : Pool Party - Petite Foule Production / Marine Colard (Bourgogne-Franche-Comté)

16h20 : Debout ! - Cie Point-Virgule / Claire Jenny (Centre-Val de Loire)

16h55 : Machki - Cie Kif Dance / Meriem Bouajaja & Mohamed Chniti (Bourgogne-Franche-Comté)

17h30 : Fugue - La Tarbasse / Mélodie Joinville (Centre-Val de Loire)

La Région Bourgogne-Franche-Comté et la Région Centre-Val de Loire ont travaillé en collaboration étroite avec les scènes labellisées spécialisées en art chorégraphique de leurs territoires pour l'organisation de ce temps professionnel : Le Dancing - centre de développement chorégraphique national Dijon Bourgogne-Franche-Comté, VIADANSE - centre chorégraphique national Bourgogne-Franche-Comté à Belfort, le CCNT - centre chorégraphique national de Tours, le CCNO - centre chorégraphique national d'Orléans, ainsi qu'avec le réseau Scène O Centre du Centre-Val de Loire.

Temps de rencontre entre professionnels

Jeudi 9 juillet à 20h30 au Village du OFF (6 rue Pourquery Boisserin - Avignon).

Ce temps d'interconnaissance sera également l'occasion cette année de rencontrer l'équipe de l'Onda - Office national de diffusion artistique -, avec lequel les deux institutions régionales ont mis en place des partenariats afin de soutenir la diffusion des spectacles produits par les équipes artistiques régionales.