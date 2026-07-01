Les handiboxeurs du Ring Olympique Chalonnais terminent la saison en beauté

Ils ont clôturé une saison exceptionnelle, entre médailles, fierté et dépassement de soi. Plus de détails avec Info Chalon.

Beaucoup de joie et de fierté régnaient au Ring Olympique Chalonnais (ROC), à l'occasion du dernier entraînement de la saison. Avant une reprise programmée en septembre, les handiboxeurs ont partagé un moment convivial marqué par les souvenirs d'une année riche en émotions et en réussites.

Pour l'occasion, plusieurs licenciés étaient venus avec leurs médailles remportées lors du 16ème Challenge Gilbert Joie, organisé les 5 et 6 juin derniers au CREPS Centre-Val de Loire, à Bourges (Cher). Ils ont également eu le plaisir de retrouver la coupe récompensant le club le plus innovant, un trophée décerné chaque année.

En 2026, cette distinction est revenue au ROC, une reconnaissance qui vient saluer le travail de longue haleine mené par le club en faveur de l'inclusion.

À l'origine de cette dynamique, Saïd Fergani, le président du club et président de la commission Handiboxe au Comité régional Bourgogne–Franche-Comté de la Fédération Française de Boxe, ne cachait pas sa satisfaction face au parcours de ses licenciés.

«Ce challenge représente bien plus qu'une compétition. C'est un formidable moment de dépassement de soi. Chacun vient avec ses objectifs, ses appréhensions parfois, et repart avec beaucoup plus de confiance. Nos handiboxeurs sont fiers de montrer tout le travail accompli durant la saison. Ils prouvent qu'avec de la volonté, de la persévérance et un encadrement adapté, tout est possible. Les voir monter sur un ring, se dépasser et revenir avec des médailles, c'est une immense fierté pour tout le club», souligne le dirigeant.

Il se réjouit également des progrès accomplis par l'ensemble du groupe. «Beaucoup d'entre eux se sont dépassés cette saison et ont réalisé d'énormes progrès. Au-delà des résultats, c'est leur évolution personnelle qui nous rend le plus fiers», ajoute-t-il.

Une dizaine de licenciés du ROC avaient fait le déplacement à Bourges pour participer à cette 16ème édition du Challenge Gilbert Joie, rendez-vous incontournable de la handiboxe française. Une expérience qui laissera de nombreux souvenirs et qui a renforcé la cohésion du groupe.

Et à écouter les principaux intéressés, l'envie est déjà là.

«J'ai vraiment trop hâte d'y retourner ! C'était vraiment bien, on s'est bien amusés et on a tout donné. J'étais fier de participer et de ramener une médaille. La boxe, moi, j'adore ça ! J'ai déjà envie de refaire le Challenge l'année prochaine et de continuer à progresser», nous confie Simon avec un large sourire (en photo de une avec son ami Théo).

Tous promettent de revenir l'an prochain avec la même détermination, dans l'espoir de décrocher de nouveaux titres et de continuer à écrire l'histoire d'une section handiboxe qui fait désormais figure de référence, aussi bien sur les rings qu'en matière d'inclusion.

Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati