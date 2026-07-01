La culture et le patrimoine à l'honneur lors d'une soirée exceptionnelle à la propriété du Buet à Mellecey

La commune de Mellecey a eu le plaisir d'accueillir une nouvelle étape de Scènes en campagne, manifestation culturelle portée par le Département de Saône-et-Loire, qui fait se rencontrer création artistique et découverte du patrimoine local, en présence de Dominique Lanoiselet, Sébastien Ragot et Hervé Reynaud, Vice-Président du département en charge de la culture et du patrimoine.

Cette édition met à l'honneur la propriété du Buet, un site patrimonial remarquable exceptionnellement ouvert au public grâce à la générosité de ses propriétaires, Madame et Monsieur Perrin. Leur engagement en faveur de la préservation et de la transmission de ce patrimoine permet aux habitants et aux visiteurs de découvrir un lieu chargé d'histoire, dont la chapelle constitue l'un des joyaux.

À travers Scènes en campagne, le Département confirme sa volonté de favoriser l'accès à la culture sur l'ensemble du territoire tout en révélant des sites patrimoniaux parfois méconnus. La commune s'associe pleinement à cette démarche, convaincue que la culture constitue un levier essentiel d'attractivité, de cohésion et de valorisation du patrimoine local.

La réussite de cette manifestation repose également sur l'engagement des acteurs locaux. La commune tient à saluer l'investissement des bénévoles du Comité des fêtes, qui assurent l'accueil du public ainsi que le service de restauration et de buvette, contribuant ainsi à la convivialité de cette soirée.

La municipalité remercie également M. Pinette, propriétaire du château de Germolles, dont les nombreuses animations participent tout au long de l'année au rayonnement du patrimoine et de la vie culturelle locale.

La présence des élus des communes voisines illustre la qualité de la coopération entre les collectivités et leur volonté commune de soutenir les initiatives culturelles qui renforcent l'attractivité du territoire.

Le public est invité à découvrir deux propositions artistiques complémentaires : la troupe SOLMA, qui offrira une performance de danse urbaine contemporaine, puis Ello Papillon, dont l'univers pop viendra clôturer cette soirée festive.

En réunissant collectivités, propriétaires privés, associations, artistes et habitants autour d'un même projet, Scènes en campagne démontre que la valorisation du patrimoine et le développement culturel sont des facteurs essentiels de dynamisme territorial et de lien social.

