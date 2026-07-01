EAUX BAIGNADES - Quelle est la qualité des eaux en Bourgogne-Franche Comté ?

Alors que les épisodes de fortes chaleurs sont de plus en plus fréquents, la baignade constitue un moyen agréable et efficace de se rafraîchir, tout en profitant d'une activité de loisirs bénéfique pour la santé et le bien-être.

Pour permettre à chacun de profiter des sites de baignade dans les meilleures conditions,

l'Agence Régionale de Santé Bourgogne-Franche-Comté assure chaque année une surveillance sanitaire de la qualité des eaux et rappelle quelques conseils simples pour se baigner en toute sécurité cet été.

87 % des sites de baignade classés en bonne ou excellente qualité

En 2025, 77 sites de baignade naturelle ont fait l'objet d'un contrôle sanitaire de la qualité de l'eau en Bourgogne-Franche-Comté.

Les résultats témoignent d'une situation globalement satisfaisante :

• 87 % des sites sont classés en qualité bonne ou excellente ;

• 6,5 % en qualité suffisante ;

• 2,6 % en qualité insuffisante.

Trois sites n'ont pas fait l'objet d'un classement, soit parce qu'ils sont nouvellement recensés, soit parce qu'ils ont connu une fermeture temporaire sur une partie de la période de référence.

Saison balnéaire 2026

Pour la saison 2026, 78 sites de baignade naturelle sont recensés en Bourgogne-Franche-Comté.

Six sites ne seront pas ouverts au public cette saison pour différents motifs, notamment des travaux, des difficultés d'organisation de la surveillance ou, dans certains cas, des raisons sanitaires (classement insuffisant 5 années consécutives).

Une surveillance sanitaire tout au long de la saison

L’ARS met en œuvre une surveillance sanitaire réglementaire de l'ensemble des sites de baignade ouverts au public.

Ce contrôle comprend des analyses microbiologiques de l'eau, ainsi que des relevés de paramètres physico-chimiques réalisés régulièrement tout au long de la saison balnéaire. Un premier prélèvement est effectué avant l'ouverture du site, puis des contrôles sont réalisés à intervalles réguliers.

Sur certains sites identifiés comme sensibles, une surveillance complémentaire des cyanobactéries est également mise en place.

Cette organisation permet de suivre en continu la qualité des eaux et de mettre en œuvre, si nécessaire, les mesures adaptées pour garantir la protection des baigneurs.

En cas de dégradation ponctuelle de la qualité de l'eau susceptible de présenter un risque

sanitaire, des mesures de gestion peuvent être prises par les responsables des sites, notamment une fermeture temporaire accompagnée d'une information du public.

Une information accessible à tous

Tout au long de la saison estivale, les résultats des contrôles effectués par l’ARS sont consultables :

• sur le lieu de baignade et en mairie (obligation réglementaire),

• sur le site internet du ministère en charge de la santé :

https://baignades.sante.gouv.fr/baignades/editorial/fr/accueil.html

Le public dispose également de l’historique des classements, ainsi que des informations concernant le cadre réglementaire, les conseils sanitaires relatifs à la baignade et aux activités connexes.

Des conseils pour profiter pleinement de la baignade

La baignade est une activité de détente et de loisirs accessible à tous. Quelques gestes simples permettent d'en profiter en toute sécurité.

Attention aux noyades !

Les fortes chaleurs augmentent le risque de noyade. La fatigue liée à la chaleur, la

déshydratation ou encore les entrées trop brutales dans une eau plus fraîche peuvent favoriser les malaises et les accidents.

Au cours de l’été 2025, en France, 1 418 noyades accidentelles ont été recensées, dont 409 suivies de décès (29%)1, un chiffre en hausse par rapport à la même période en 2024 (respectivement de +14 % et +16 %).

Les épisodes de fortes chaleurs de l’été 2025 ont contribué à cette augmentation.

Baignez-vous dans les secteurs surveillés et respectez les consignes locales de sécurité ;

• Apprenez à nager et accompagnez les enfants au bord de l'eau ;

• Ne surestimez jamais vos capacités physiques ;

• Evitez la baignade dans les 2 heures qui suivent un repas copieux ou une consommation d’alcool ;

• Entrez progressivement dans l'eau, surtout après une exposition prolongée au soleil, pour éviter toute hydrocution.