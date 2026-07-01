RUGBY - Jean-Jacques « JJ » Rénier (préparateur physique du RTC) : « L’’objectif est d’amener l’équipe au pic de sa forme en début de saison »

Salvatore BARLETTA

Le préparateur physique Jean-Jacques Rénier, dit « JJ », a du pain sur la planche. Dixit Alex Verri, le manager, la pesée des joueurs a révélé un surpoids chez certains d’entres eux. Logique cependant à cette époque de l’année. Et JJ, originaire d’Autun, a pris le taureau par les cornes dès la première séance.



JJ, détaille-nous le programme de la préparation de ces prochaines semaines.

« Je vais travailler en étroite collaboration avec les coaches pour permettre aux joueurs de progresser rapidement mais sûrement. L’échange est la base de la réussite. Je vais proposer aux joueurs des challenges ludiques mais efficaces au rythme de deux entraînements par semaine en collectif. Mais chaque joueur également devra passer par des séances individuelles notamment de musculation. On sait que la muscu est primordiale chez le rugbyman. Bien entendu, la clé de la réussite d’une bonne préparation, c’est le joueur qui la détient. S’il adhère au projet à 100 %, il n’y a aucune raison de s’en faire ».

La jeunesse, c’est aussi une des forces de ce groupe.

« La moyenne d’âge ne doit pas dépasser 25 ans ce soir (ndlr : mardi 30 juin). Bien sûr, on attend encore des joueurs, peut-être des recrues (un 2e ligne selon une info officielle mais rien n’est signé pour l’heure) qui vont amener de la densité et pour certains, de l’expérience ».



Ce travail avec les jeunes, c’est aussi votre cheval de bataille.

« C’est primordial et le club ne grandira qu’à cette condition. De l’école de rugby en passant par les différentes catégories de jeunes, la préparation physique déterminera une partie de l’avenir du RTC. En fait, c’est à l’instar d’un projet de jeu où chacun à son niveau doit travailler les mêmes partitions ».



Reprendre si tôt dans la saison est un avantage, ce n’est pas trop tôt justement ?

« Non, l’objectif est d’atteindre le pic de forme dès la mi-septembre pour démarrer le championnat sur les chapeaux de roues en mettant du rythme dans nos rencontres. Le jeu qui va être proposé aux joueurs demande une condition physique optimale, il ne faut rien laisser au hasard ».



Et pendant la saison, comment vas-tu intervenir ?

« A chaque séance collective et en proposant bien évidemment aux joueurs un programme individuel personnalisé. Mon travail ne fait que commencer et je suis au service au rugby, uniquement au service du rugby ».



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