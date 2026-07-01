RUGBY - Reprise du RTC : Ylan Verri, au nom du père

La vie est bien faite. Pour certains en tous cas. Footballeur pendant plus d’une décennie, Ylan Verri, 22 printemps en juillet, ne rêvait que d’une toute autre forme de ballon, ovale. Mais une maman trop protectrice sans doute l’empêchait de concrétiser ses rêves, avant que la majorité ne l’emporte et permette à Ylan de suivre les traces de son glorieux paternel.

« J’ai fait du foot jusqu’à mes 18 ans. J’étais attaquant et doué même (sourires), à Villefranche et à Saint-Georges-de-Renins, mais je voulais être rugbyman. Quand je suis devenu majeur, j’ai dit à ma mère : je paie ma licence et je joue au rugby » raconte l’ex-meilleur buteur trois saisons consécutives de son club.



Le résultat est impressionnant. Rapide. Efficace. En trois ans à peine, Ylan, solide comme un roc avec son quintal sur la balance – 98 kg exactement -. Il intègre dès la saison dernière le groupe pro de l’AS Mâcon qui évolue en Nationale 2. Sans jamais jouer malheureusement à cause d’un match reporté – contre La Seyne – d’abord, et d’une blessure ensuite contre le Stade métro. « C’est mon seul regret » avoue-t-il du bout des lèvres.



Qu’importe, le 3e ligne centre ou aile a rattrapé son retard. A toute vitesse. Désormais il marche ou plutôt il court dans les pas de son papa, le néo-entraîneur du RTC, Alex Verri. « J’ai toujours voulu faire comme lui dans le rugby. C’est un exemple, une fierté. Si je réussis la moitié de sa carrière, je serais content » applaudit un Ylan Verri, lequel apportera au groupe tango toute sa rage dans la défense. « J’aime ça, c’est mon ADN. Gratter, plaquer, oui j’aime ça » rigole-t-il. Avant de lâcher : « Je suis venu à Chalon pour aider l’équipe à monter en F1. S’il faut défendre dur et fort, je le ferai ».



Voilà un atout de choc pour un RTC ambitieux, et du côté de la famille Verri, ce n’est pas terminé. Car s’il était absent ce mardi soir de la rentrée des classes, Tylio, l’autre frangin, talonneur comme papa, ne devrait pas tarder de fouler la pelouse de Léo-Lagrange. Le RTC avait demandé un Verri, il en a trois. Sacrée famille.



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