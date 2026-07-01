Agriculture - La Région Bourgogne-Franche-Comté porte la Dotation Jeunes Agriculteurs à 65 000 euros
Publié le 01 Juillet 2026 à 09h39
... la « meilleure DJA de France pour accompagner le renouvellement des générations ».
Face au défi majeur du renouvellement des générations agricoles, la Région Bourgogne-Franche-Comté renforce son soutien aux jeunes qui choisissent de s'installer. À compter de septembre prochain, la Dotation Jeunes Agriculteurs (DJA) s'élèvera à 65 000 euros a annoncé Jérôme Durain, Président de la Région Bourgogne-Franche Comté, faisant de la collectivité la plus ambitieuse de France en matière d'accompagnement à l'installation.
Cette revalorisation traduit la volonté politique de donner aux jeunes agriculteurs les moyens de concrétiser leur projet et de construire une agriculture performante, durable et résiliente.
Dans un contexte où près d'un agriculteur sur deux partira à la retraite dans les prochaines années, favoriser l'installation de nouveaux exploitants est un enjeu stratégique tant pour garantir la souveraineté alimentaire, préserver les territoires ruraux que pour assurer l'avenir des filières agricoles.
En proposant la DJA la plus élevée de France, la Région adresse ainsi un signal fort à celles et ceux qui souhaitent vivre de leur métier et investir dans l'avenir de notre agriculture.
« Notre objectif n'est pas seulement d'installer davantage de jeunes agriculteurs, c'est surtout de bien les installer. Cela signifie leur donner les moyens de construire des exploitations solides, viables et pérennes, capables de traverser les aléas économiques et climatiques. Avec cette décision, notre Région propose désormais la DJA la plus élevée de France. C'est un message fort : ici, nous faisons de l'installation des jeunes une priorité et nous leur donnons les meilleures chances de réussir » - Jérôme Durain, Président de la Région Bourgogne-Franche-Comté
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