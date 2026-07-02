Nouvelle mort d'un chat en gare : l'Association Stéphane Lamart dépose une nouvelle plainte contre la SNCF

Communiqué de presse

L'Association Stéphane Lamart "Pour la défense des droits des animaux" une association nationale qui est reconnue d'utilité publique également a appris avec une profonde émotion la mort d'un second chat, Gina, écrasé par un train en gare de Lyon, quelques années seulement après le drame du chat Neko en gare Montparnasse.

À la suite de l'affaire Neko il y a 3 ans, l'Association Stéphane Lamart avait déposé plainte afin que les responsabilités soient examinées par la justice. Par un jugement du tribunal de police de Paris, la SNCF avait été déclarée coupable de la contravention de blessures involontaires ayant entraîné la mort de l'animal, à la suite d'une faute de négligence imputable à ses agents. La SNCF avait toutefois interjeté appel et la cour d'appel a ensuite considéré qu'aucune faute pénale ne pouvait être retenue à son encontre. Estimant que cette affaire soulève une question essentielle quant à la protection des animaux et aux obligations des exploitants ferroviaires, l'Association Stéphane Lamart s'est pourvue en cassation. La décision de la Cour de cassation est actuellement attendue.

Le drame de Gina démontre malheureusement que cette problématique demeure entière. En conséquence, l'Association Stéphane Lamart annonce le dépôt, ce jour, d'une nouvelle plainte contre la SNCF afin que toute la lumière soit faite sur les circonstances de ce décès et que les responsabilités éventuelles soient établies.

Stéphane Lamart, Président-Fondateur de l'association, déclare :

« Le drame de Gina démontre que la SNCF n'a manifestement pas tiré les enseignements de l'affaire Neko.

Malgré l'émotion suscitée par ce premier dossier, malgré les procédures judiciaires engagées et le débat public qui s'en est suivi, un nouveau chat a perdu la vie dans des circonstances similaires.

La SNCF a certes modifié ses procédures internes. Toutefois, un règlement intérieur ne saurait se substituer aux obligations prévues par la loi. Les procédures internes d'une entreprise ne sont pas supérieures aux règles de droit et ne peuvent justifier qu'une situation soit appréciée sans que toutes les mesures utiles aient été envisagées pour préserver la vie d'un animal, dès lors que cela est compatible avec les impératifs de sécurité des personnes.

C'est précisément pour cette raison que l'Association Stéphane Lamart dépose aujourd'hui une nouvelle plainte. Elle souhaite que la justice examine les circonstances exactes de ce nouveau drame et détermine si toutes les diligences nécessaires ont été accomplies.

L'association attend également avec intérêt la décision de la Cour de cassation dans l'affaire Neko, qui, elle l'espère, apportera des précisions importantes sur les obligations des exploitants ferroviaires lorsqu'un animal est en danger sur les voies. Il est temps que de véritables enseignements soient tirés afin qu'aucun autre propriétaire n'ait à vivre une telle tragédie. »

L'Association Stéphane Lamart appelle une nouvelle fois la SNCF à revoir ses procédures lorsqu'un animal est signalé sur les voies, afin que toutes les mesures compatibles avec la sécurité ferroviaire soient mises en œuvre afin d'éviter qu'un tel drame ne se reproduise.

Chaque vie animale mérite d'être protégée. Les événements survenus à Montparnasse puis en gare de Lyon démontrent qu'une réflexion approfondie s'impose afin de prévenir la répétition de tels drames.