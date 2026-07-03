Le 10ème Conseil des Jeunes de Chalon-sur-Saône dresse le bilan de son mandat

Les 32 jeunes conseillers ont présenté le bilan de leur mandat lors de la séance plénière. Plus de détails avec Info Chalon.

Jeudi 2 juillet 2026, la séance plénière du 10ème Conseil des Jeunes (CDJ) de Chalon-sur-Saône (mandat 2025-2026) s'est tenue à 18 heures, dans la salle du Conseil municipal.

À cette occasion, les 32 jeunes conseillers, âgés de 11 à 15 ans, ont présenté le bilan des actions et des projets citoyens qu'ils ont menés tout au long de leur mandat, de novembre 2025 à juillet 2026. Cette séance a permis de revenir sur les nombreuses initiatives portées par ces jeunes élus, engagés au service de la vie locale et de la citoyenneté.

Le CDJ a pour vocation de renforcer l'expression, l'information et la participation des jeunes Chalonnais, tout en les sensibilisant aux valeurs démocratiques. Une ambition qui s'est traduite par une année particulièrement riche en projets.

Parmi les temps forts figurait le grand rallye citoyen organisé le 7 mai 2026 en partenariat avec CAPSAAA – Educap'City. Cette manifestation a réuni 40 villes et mobilisé l'ensemble des classes de 6ème des collèges chalonnais, soit 500 jeunes répartis en 74 équipes. Les équipes en question ont parcouru la ville à la rencontre d'acteurs institutionnels, associatifs et économiques à travers une trentaine d'étapes pédagogiques, avant de se retrouver sur un village ludique installé place de l'Hôtel-de-Ville. Les meilleures équipes se sont ensuite qualifiées pour la finale nationale organisée à Paris les 22 et 23 juin 2026.

Les jeunes conseillers ont également participé à un voyage citoyen en Suisse, les 10 et 11 février 2026. Ce déplacement les a conduits au siège de l'ONU à Genève ainsi qu'au Musée de l'Olympisme à Lausanne, afin de les sensibiliser à la coopération internationale et aux valeurs olympiques.

La prévention était aussi au cœur de leur engagement avec l'organisation d'un rallye sécurité routière, durant la semaine du 18 au 23 mai 2026, destiné à l'ensemble des élèves de 3e des collèges chalonnais.

Le mandat s'est également illustré par l'organisation de la Boum du brevet, le 30 juin 2026, une soirée festive proposée à tous les collégiens de 3ème pour marquer la fin de leur année scolaire.

D'autres actions citoyennes ont rythmé cette année, avec notamment la visite de la caserne Carnot et du SDIS 71, une intervention du Conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance (CLSPD) ainsi que plusieurs rencontres avec des acteurs locaux. À travers ce Conseil des Jeunes, la Ville a une nouvelle fois affirmé sa volonté de transmettre les valeurs démocratiques dès le plus jeune âge.

Gilles Platret, le maire de Chalon-sur-Saône, était présent pour assister à cette restitution et saluer l'implication des membres de cette dixième promotion du CDJ. Le premier magistrat de la Ville était accompagné par Françoise Vaillant, son adjointe en charge de la famille et de la démocratie locale.

Cette séance plénière a marqué l'aboutissement d'une année d'engagement citoyen pour les jeunes conseillers, qui passent désormais le relais à une nouvelle génération appelée à faire vivre, à son tour, le Conseil des Jeunes de Chalon-sur-Saône.

Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati