Marnay : L'Entente de la Plaine Sud Chalonnaise fête ses 10 ans et resigne pour la prochaine décennie

Signée le 1er juillet 2016, c’est à Marnay que les 10 ans de l’Entente Plaine Sud s’est fêté. L’occasion pour les communes de Lux, Varennes-le-Grand, Saint Loup de Varenne, la Charmée, Sevrey et Marnay de s'engager de nouveau pour les 10 prochaines années.

Le but de cet accord liant les 6 communes du Sud chalonnais est de faciliter le travail ensemble, pour l'intérêt commun. C'est pourquoi, le terme d'Entente entre parfaitement dans cette philosophie. En pratique, rien n'est facturé, tout est réalisé sous forme de prêts (principalement de moyens humains et matériels). Cela constitue en terme de ressources humaines, un véritable enrichissement pour les agents communaux car ils mettent leurs compétences au service non pas d'une mais des 6 communes.

Patrick Theveniaux, maire de Marnay, espère que dans 10 ans, les membres de l'Entente se reverront pour fêter les 20 ans en tant que maire ou ancien maire.

La génèse de l'Entente Plaine Sud chalonnais : l'implantation d'une déchetterie

M. Le Gall, ancien maire de Varennes-le-Grand, se souvient des circonstances qui ont amené à la création de cette mutualisation horizontale.

Tout a débuté en 2013 lorsqu'il fallait, pour les 6 maires du sud de Chalon, trouver un lieu pour une nouvelle déchetterie. A la sortie de la réunion, la mutualisation a été évoquée comme solution pour de nombreux services aux administrés et pour les prestations entre les communes.

Cependant, côté légal, la mutualisation horizontale dont parlait les 6 communes n'était pas chose courante ni aisée à mettre en place. Les 6 maires ont alors pris le taureau par les cornes et ont inventorié tout ce qui pouvait être mutualisé :

- L’ accueil de loisirs pour les communes de Varennes-le-grand et Sevrey

- Les intervenants extérieurs pour les activités périscolaires

- Le personnel de bibliothèque, l'échange d’ouvrage notamment avec la médiathèque de Lux très exprimentée

- Les personnels du secrétariat lors des absences ou arrêts maladie

- La négociation des prix pour les 3 communes ayant le même logiciel de comptabilité (maintenance...),

- Les achats groupés (tels que les masques pour Lux et Varennes pendant le Covid ou encore chaque année à l'occasion du Salon des Maires à Paris) et prêt de matériel, partage d'expérience et assistance technique en fonction des compétences de chacun des personnels des services techniques de chaque commune.

C'est ainsi que l'Entente dite de la Plaine Sud est née.

Une fois ce constat posé, les représentants des 6 communes ont amplifié davantage le concept en incluant le recours aux prestataires extérieurs (entretien des poteaux d'incendie, entretien des longueur de fossés, balayage de la voirie, maintenance des copieurs, numérisation de l'état civil…). Il est certain qu'à plusieurs, ils sont plus forts pour négocier.

La gestion de l'Entente est assurée officiellement par 3 des 6 maires mais dans la pratiques "le club des 6" se retrouve à chaque réunion. Les secrétaires de Mairie et les chefs de service font de même une fois tous les trimestres. Cette Entente est un modèle inédit puisqu'elle ne coûte, ce ne sont que des avantages pour chacune des communes.

Rapidement, le personnel a été formé ensemble (pour le bien-être au travail par exemple), les appels d'offre groupés, l'achat et la location mutualisés, les contrôles réglementaires, la mise à disposition du matériel communal, le contrôle des bornes incendie, etc. permettant de substantielles économies d'échelle, mais surtout l'échange des compétences entre les personnels.

Stéphane Huon, maire de Lux insiste : "10 ans plus tard, l'Entente de la Plaine Sud a prouvé que l'on peut faire beaucoup avec peu quand il y a de la confiance. Nous avons appris à nous connaître, même dans la difficulté nous savons que nous pouvons nous appuyer sur les autres collègues maires de l'Entente. Les compétences circulent dans nos communes et se partagent dans l'intérêt de tous. L'avenir est là et nous continuerons à chercher des économies tout en renforçant les liens humains entre les habitants, ce qui est très important dans les temps actuels."

La recette secrète du succès de l'Entente:

- Quelque soit la taille de la commune, chacune a la même importance au sein de l'Entente - Aucun élu n’a une préséance sur un autre, les ego doivent s'effacer

- Ne pas avoir une vision comptable de ce qui est échangé

- Garder sa liberté à l'intérieur de l'Entente : si une commune souhaite mutualiser elle le fait, si elle ne le fait pas elle n'a pas à se justifier - Impliquer et faire collaborer les services municipaux est essentiel

Ainsi, le volet humain est primordial : pas de concurrence uniquement de la bienveillance, de l'entraide, du soutien.

L'avis du président du Grand Chalon Dominique Juillot

" Nous sommes ici pleinement dans ce que nous souhaitons faire lors de ce mandat : de la proximité ! Auparavant nous avons beaucoup travaillé la partie économique mais aujourd'hui, dans la situation où se trouve notre pays, dans un environnement très anxiogène, nous devons nous recentrer et se concentrer sur les besoins proches de nos habitants. Lors de l'élaboration du PLUI, nous avons travaillé par bassin de vie et cela a bien fonctionné car nous sommes partis du constat que les populations dans chacun de ces bassins de vie ont des objectifs communs même si ils ne travaillent pas sur place. Ce document a donc organisé le vivre ensemble. Cela a fonctionné puisque le résultat, et c'est assez rare pour le souligné, c'est que le PLUI a été voté à l'unanimité. Dans le cas de l'Entente, tous les élus et les agents sont impliqués. Il n'y a pas de petite ou de grande commune mais une commune est une commune. Vous avez inventé l'intercommunalité dans l'intercommunalité de manière pragmatique."