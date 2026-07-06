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Cédric Jubillar passe aux aveux et reconnaît sa responsabilité dans la disparition de son épouse Delphine, cinq ans après les faits

Publié le 06 Juillet 2026 à 07h51

Dans une lettre manuscrite, il reconnaît pour la première fois sa culpabilité dans la disparition de sa femme, en décembre 2020 dans le Tarn à la veille de son second procès. Une information exclusive dévoilée par nos confrères de la Dépêche du Midi.

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