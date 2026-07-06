Chalon sur Saône
La Maison de Quartier Centre, a lancé le début des festivités de l’été.
Par Mary Popp’s
Publié le 06 Juillet 2026 à 09h01
Ce vendredi, la Maison de Quartier Centre, invitait habitués et passants à un apéro concert au Square Soubrane, sur l’Ile Saint Laurent à Chalon sur Saône, pour lancer le début de l’été et fêter les festivités qui seront données durant la période estivale.
Aux manettes de l’organisation, Sophie, Marie-Pierre, Corinne et Brahim.
De nombreuses personnes ont répondu présentes à cette soirée, sous la fraîcheur des arbres du square et la toute petite brise venant de la Saône à deux pas, dans une ambiance conviviale, décontractée et joyeuse.
L’équipe avait pris soin d’installer tables et chaises pour le confort de tous.
Un buffet abondait de fraîcheur avec entre autre, pastèques et melons, cake et charcuterie…
Et des boissons bien glacées !
Le tout accompagné par Chicco Ochimar et sa guitare et rejoint par Christelle à la guitare aussi, qui lui a emboîté le pas, sur quelques morceaux.
Un chanteur guitariste, Folk et variétés françaises et internationales.
Une belle prestation ou info-chalon a même pu chanter sur les chansons à textes de Yves Jamait !
Merci pour cette initiative, qui a permis à tous de se rassembler, de partager, de s’amuser.
Et vive la saison estivale.
Pour retrouver le programme des animations de l’été, pour petits et grands, appelez Marie-Pierre ou Corinne, ou mieux, passez les voir…
Maison quartier Centre
40 rue d'Uxelles
71100 Chalon sur Saône
Tél : 03 58 77 10 31
Mary Popp’s
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