Chalon sur Saône
Dernière ligne droite pour les Super Stars, équipe senior des Rock cheerleaders, qui s'envoleront pour Montréal lundi prochain
Publié le 06 Juillet 2026 à 08h24
Après une saison couronnée de succès, les Rock cheerleaders participeront à un tournoi international de cheerleading du 15 au 20 juillet à Montréal. Rappelons qu'elles ont été qualifiées en novembre 2025 alors qu'elles participaient à leur première compétition de la saison. Elles avaient en effet tapé dans l'oeil du jury international grâce à leur maîtrise des portés et à leur dynamisme.
Marquer l'histoire du cheerleading : c'est bien ce que compte faire les Super Stars en affrontant des équipes du monde entier au premier tournoi international de cheerleading. Tournoi éliminatoire, elles devront montrer le meilleur d'elles même pour se qualifier chaque jour et peut être atteindre la finale.
"Les dernières heures d'entraînement sont cruciales. Il s'agit de caler la routine mais surtout de mettre en confiance les cheerleaders et assurer une cohésion" précise Isabelle DRUHOT, présidente et coach. C'est avant tout une aventure humaine que vont vivre ses 17 athlètes accompagnées d'une vingtaine de supporters. A n'en pas douter l'aventure d'une vie ! "Mais ceci n'aurait pas été possible sans l'appui de la ville de Chalon sur Saône, du Grand Chalon, du département de Saône et Loire et de l'OMS sans oublier les nombreux sponsors et particuliers qui ont contribué à notre voyage. "Nous savons la chance que nous avons et nous les remercions du fond du coeur" ajoute la présidente.
Souhaitons leur bonne chance pour cette belle compétition.
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