Bresse
Les tourments et les joies ont copiné avec vanille aux Nuits Bressanes
Par Michel Poiriault
Publié le 05 Juillet 2026 à 21h27
Première de la seconde soirée des Nuits Bressanes à se manifester sur scène, Vanille a, ce samedi 4 juillet, été fort aise de se retrouver dans le contexte louhannais, qui avait été le sien en 2019, alors qu’elle sortait son premier album, intitulé « Amazona ». Du chemin a été parcouru depuis, et derrière « A part entière » en 2021, c’est son troisième album, «Regarde » (né en 2025), qui lui permet de se construire année après année un capital musical gagnant en crédibilité.
Accompagnée d’un unique musicien (guitare, basse, claviers), la chanteuse déploie son soi à travers des titres qui balaient le champ de ses possibles, cette intimité triturée au gré de ses inspirations. La vie n’étant pas un long fleuve tranquille, forcément en fait-elle part lorsqu’elle convoque la gravité pour s’asseoir à la table du bureau des pleurs, à défaut des peines endurées ou des illusions perdues. Elle remonte à la surface ce qui encrasse son for intérieur, comme pour se libérer d’une noirceur sclérosante. « L’homme idéal », « Que l’amour », « Libre de toi », « Liens du cœur », etc. participent de ses tracas.
Mais la fille de Julien Clerc a plus d’un tour dans son sac, sait faire des escapades, opter en faveur de l’amusement, reprendre une chanson des Stones, l’apesanteur ayant par conséquent également son mot à dire. Les voyages entrent dans la composition de son viatique, et la musique brésilienne, pour laquelle elle a les yeux de Chimène, donnent un billet aller pour des ailleurs bienfaisants. Avec une bossa nova aménagée à la française. Un véritable pic de chaleur allant de pair avec la philosophie des Nuits Bressanes.
Michel Poiriault
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