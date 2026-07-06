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Tour de France : l'étape de lundi "adaptée" et "sans public" en raison d'un incendie dans les Pyrénées-Orientales
Publié le 06 Juillet 2026 à 07h53
La troisième étape du Tour de France, qui doit s'achever lundi aux Angles dans les Pyrénées-Orientales où un important incendie est en cours, sera "adaptée" et "sans public", annonce le préfet du département dimanche.
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