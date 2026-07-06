AVIS DE DECES - Madame Yvette MARTIN née THEVENOT

CHALON-SUR-SAÔNE



Nathalie et Pierre Borassat,

sa fille et son gendre ;

Maxime et Marion, Elise,

ses petits-enfants ;

Bernard et Edith Thevenot,

ses cousins,

ont la tristesse de vous faire part du décès de

Madame Yvette MARTIN née THEVENOT

survenu à l'âge de 92 ans.

Ses obsèques seront célébrées jeudi 9 juillet, à 10 heures, en l'église Saint-Jean-des-Vignes de Chalon-sur-Saône.

Fleurs naturelles ou dons au profit du Téléthon.

La famille remercie tout particulièrement Aurélia, sa personne de confiance, ses voisins, le personnel du service de neurologie du CH W Morey ainsi que toutes les personnes qui prendront part à sa peine.