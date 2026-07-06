Chalon sur Saône
AVIS DE DECES - Madame Yvette MARTIN née THEVENOT
Publié le 06 Juillet 2026 à 08h18
CHALON-SUR-SAÔNE
Nathalie et Pierre Borassat,
sa fille et son gendre ;
Maxime et Marion, Elise,
ses petits-enfants ;
Bernard et Edith Thevenot,
ses cousins,
ont la tristesse de vous faire part du décès de
Madame Yvette MARTIN née THEVENOT
survenu à l'âge de 92 ans.
Ses obsèques seront célébrées jeudi 9 juillet, à 10 heures, en l'église Saint-Jean-des-Vignes de Chalon-sur-Saône.
Fleurs naturelles ou dons au profit du Téléthon.
La famille remercie tout particulièrement Aurélia, sa personne de confiance, ses voisins, le personnel du service de neurologie du CH W Morey ainsi que toutes les personnes qui prendront part à sa peine.
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