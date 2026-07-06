Chalon sur Saône

AVIS DE DECES - Madame Yvette MARTIN née THEVENOT

Publié le 06 Juillet 2026 à 08h18

 CHALON-SUR-SAÔNE


Nathalie et Pierre Borassat, 
sa fille et son gendre ; 
Maxime et Marion, Elise, 
ses petits-enfants ;
Bernard et Edith Thevenot, 
ses cousins,

ont la tristesse de vous faire part du décès de

Madame Yvette MARTIN née THEVENOT
survenu à l'âge de 92 ans.

Ses obsèques seront célébrées jeudi 9 juillet, à 10 heures, en l'église Saint-Jean-des-Vignes de Chalon-sur-Saône. 
Fleurs naturelles ou dons au profit du Téléthon. 
La famille remercie tout particulièrement Aurélia, sa personne de confiance, ses voisins, le personnel du service de neurologie du CH W Morey ainsi que toutes les personnes qui prendront part à sa peine.