Grand Chalon et STAC poursuivent l'électrification des mobilités collectives avec l'arrivée de deux nouveaux bus 100% électrique

Les GX 337 Elec Heuliez interviendront sur la ligne 1 du réseau Zoom à compter de ce mardi. Ils ont été officiellement réceptionnés ce lundi.

Les deux bus d'une capacité d'une centaine de passagers ont été livrés à la STAC pour une mise en fonction à compter de ce mardi. Des bus dont les coûts avoisinent les 500 000 euros l'unité seront déployés sur la ligne 1 du réseau dans un premier temps, alors que l'électrification du réseau est bel et bien lancée, a rappelé Dominique Juillot, Président du Grand Chalon. D'une autonomie de 250 kilomètres, les bus nécessitent 6 heures de recharge pour reprendre un caractère opérationnel.

"La chance d'avoir à disposition une énergie décarbonée" insiste Dominique Juillot

L'intercommunalité affiche clairement ses ambitions sur le zéro émission carbone, pendant que le Gaz Naturel Vert a été choisi par les nouvelles bennes de déchets ménagers, "plus adaptées aux usages". D'importants travaux ont d'ailleurs été réalisés par le Grand Chalon, dans les infrastructures pour accueillir cette nouvelle mobilité quotidienne au service du territoire.

Le Président du Grand Chalon a rappelé l'importance de l'engagement politique autour de la décarbonation des usages quotidiens en terme de mobilité, "le sens de l'Histoire. Une politique volontariste à poursuivre et à accélérer. Chacun doit être moteur dans cette révolution en cours. A nous d'être toujours plus souple, plus agile et plus adaptable face aux enjeux".

Deux premiers bus électriques... 3 autres l'année prochaine...

La modernisation du parc de bus est en route. Après ces deux premiers bus livrés, 3 autres suivront l'année prochaine, avec l'idée d'accompagner la modernisation du parc composé d'une trentaine de bus. Une annonce saluée par le Directeur Général d'Iveco Bus, venu saluer aux côtés de Ludovic Jourdain - Directeur régional du groupe TRANSDEV, la démarche portée par le Grand Chalon.

Avec des bus produits en France par des salariés français, c'est une démarche vertueuse qui est également affichée, par Iveco, saluant cette souveraineté industrielle affichée.

Parallèlement à l'accueil de nouveaux bus, des travaux d'ampleur vont être menés sur le site de la STAC, avec un montant d'investissement annoncé à hauteur de 5 millions d'euros. Avec des propulsions énergétiques différentes, la question du stationnement des bus s'est très vite posée. Le début des travaux devrait se faire d'ici la fin de l'année.