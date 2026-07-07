Chalon /autour de Chalon
Grand Chalon et STAC poursuivent l'électrification des mobilités collectives avec l'arrivée de deux nouveaux bus 100% électrique
Par Laurent GUILLAUMÉ
Publié le 07 Juillet 2026 à 09h38
Les GX 337 Elec Heuliez interviendront sur la ligne 1 du réseau Zoom à compter de ce mardi. Ils ont été officiellement réceptionnés ce lundi.
Les deux bus d'une capacité d'une centaine de passagers ont été livrés à la STAC pour une mise en fonction à compter de ce mardi. Des bus dont les coûts avoisinent les 500 000 euros l'unité seront déployés sur la ligne 1 du réseau dans un premier temps, alors que l'électrification du réseau est bel et bien lancée, a rappelé Dominique Juillot, Président du Grand Chalon. D'une autonomie de 250 kilomètres, les bus nécessitent 6 heures de recharge pour reprendre un caractère opérationnel.
"La chance d'avoir à disposition une énergie décarbonée" insiste Dominique Juillot
L'intercommunalité affiche clairement ses ambitions sur le zéro émission carbone, pendant que le Gaz Naturel Vert a été choisi par les nouvelles bennes de déchets ménagers, "plus adaptées aux usages". D'importants travaux ont d'ailleurs été réalisés par le Grand Chalon, dans les infrastructures pour accueillir cette nouvelle mobilité quotidienne au service du territoire.
Le Président du Grand Chalon a rappelé l'importance de l'engagement politique autour de la décarbonation des usages quotidiens en terme de mobilité, "le sens de l'Histoire. Une politique volontariste à poursuivre et à accélérer. Chacun doit être moteur dans cette révolution en cours. A nous d'être toujours plus souple, plus agile et plus adaptable face aux enjeux".
Deux premiers bus électriques... 3 autres l'année prochaine...
La modernisation du parc de bus est en route. Après ces deux premiers bus livrés, 3 autres suivront l'année prochaine, avec l'idée d'accompagner la modernisation du parc composé d'une trentaine de bus. Une annonce saluée par le Directeur Général d'Iveco Bus, venu saluer aux côtés de Ludovic Jourdain - Directeur régional du groupe TRANSDEV, la démarche portée par le Grand Chalon.
Avec des bus produits en France par des salariés français, c'est une démarche vertueuse qui est également affichée, par Iveco, saluant cette souveraineté industrielle affichée.
Parallèlement à l'accueil de nouveaux bus, des travaux d'ampleur vont être menés sur le site de la STAC, avec un montant d'investissement annoncé à hauteur de 5 millions d'euros. Avec des propulsions énergétiques différentes, la question du stationnement des bus s'est très vite posée. Le début des travaux devrait se faire d'ici la fin de l'année.
-
Plus de 300 participants à la 4ème Fête des Nationaux de Saône-et-Loire
-
"Prix du repas à la cantine dans les collèges, stop à la démagogie du groupe Gauche 71 !" lance Mathilde Chalumeau, Vice-Présidente en charge des collèges de Saône-et-Loire
-
Une tempête de grêle ce dimanche en fin de journée dans le Doubs
-
Les risques de supercellules orageuses se confirment en Saône et Loire
-
Pour Marine, de la Star Ac’ aux Nuits Bressanes il n’y avait qu’un pas…
-
CANICULE - La Saône et Loire repasse en vigilance orange à compter de 6h ... puis en jaune dans la même journée
-
TotalEnergies inaugure sa plus grande toiture solaire en France en Saône et Loire
-
ORAGES - La Saône et Loire bascule en vigilance orange
-
Le docteur Zahia Haddad distinguée par la Légion d'honneur
-
Risque de foudroiement élevé en Saône et Loire ce dimanche... avec les risques d'incendie en parallèle
-
Fidèle d'info-chalon, elle s'interroge sur les feux d'artifice tirés samedi soir à Chalon
-
L'édition 2026 du Rallye de la Côte Chalonnaise interdite sur décision préfectorale
-
On a frôlé les 1000 personnes à Crissey pour la fête de la musique organisée par le "Criss’Bar". Retour en images.
-
Palinges, Thurey, Ouroux-sur-Saône.. les feux se multiplient ce dimanche après-midi
-
EPSM 71 - A Sevrey, la mise à mort de l'équithérapie, une goutte d'eau de trop pour soignants et patients
-
Chalon-sur-Saône : Beau succès pour la 10ème journée de dépistage gratuite du Grand Chalon
-
URGENCES HOPITAL DE CHALON - 9,5 heures d'attente ce lundi
-
Crossfit Chalon déménage et double sa surface d'accueil devant le succès du concept
-
TOUR DE FRANCE - Tout le détail pratique de la circulation et du stationnement dans le centre de Chalon du 14 au 16 juillet
-
Les patients du kiné Renko Zelenkauskis offrent des piscines à la SPA du Chalonnais
-
Ouroux-sur-Saône : 40 professionnels à la soirée prévention de Groupama chez "The Caviste"
-
Stratosphérique Christophe Maé, l’astre solaire de la 1ère soirée des Nuits Bressanes