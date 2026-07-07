Saône et Loire
Dominique Dufour, préfet de Saône-et-loire : «Je n’exclue pas de rendre obligatoire le port du casque sur les trottinettes»
Publié le 07 Juillet 2026 à 09h00
Dans une longue interview, le Préfet de Saône-et-Loire, Dominique Dufour se prononce sur de multiples sujets : Réindustrialisation… Action et soutien de l’Etat… Projets cathédrale… Arrêts TGV… Chômage… Emploi des femmes dans l’industrie… Canicule… Mais aussi sécurité routière… Dominique Dufour n’élude aucun sujet.
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