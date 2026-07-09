L’ARS et la Carsat Bourgogne-Franche-Comté engagées au service de la prévention

Renforcer leur action commune pour intervenir plus tôt, mieux coordonner les acteurs et proposer des réponses adaptées aux besoins des territoires : tels sont les objectifs conjoints de l’ARS et de la Carsat Bourgogne-Franche-Comté.

Une convention officielle formalise désormais ces engagements réciproques. Elle a été signée ce mardi 7 juillet, à Gray, en marge d’un atelier « Force et Forme au quotidien », par Mathilde Marmier, directrice générale de l’ARS Bourgogne-Franche-Comté et Francis Lebelle, directeur général de la Carsat.

Cette nouvelle étape s’inscrit dans le prolongement d’une coopération déjà concrète, qui a permis le développement de nombreuses actions en Bourgogne-Franche-Comté, parmi lesquelles :

· le dispositif de sortie d'hospitalisation des caisses de retraite, favorisant le retour à domicile des retraités autonomes

· les Ateliers Bons Jours, programme de prévention du bien vieillir, porté par Kalivi, groupement des caisses de retraite régionales, et cofinancé par les deux institutions, avec plus de 500 ateliers organisés dans plus de 300 communes en 2025 ; au total depuis 2019, ce sont ainsi 4,7 millions d’euros qui ont été alloués par l’ARS à ces ateliers

· le programme OMEGAH, destiné à préserver la qualité de vie des personnes vivant en EHPAD

· le développement du relayage à domicile pour offrir des solutions de répit aux aidants

· la mobilisation commune dans le cadre du Plan national de prévention des chutes.



Une convention structurée autour de cinq priorités

La convention 2026 - 2028 fixe cinq axes de coopération :

· favoriser le bien vieillir et soutenir l'autonomie des personnes âgées, des personnes en situation de handicap et de leurs aidants : cette politique coordonnée suppose un renforcement de la concertation, notamment dans le cadre des travaux des commissions des financeurs et du service public départemental de l’autonomie (SPDA).

· améliorer la préparation des sorties d'hospitalisation afin de sécuriser le retour à domicile : information des acteurs de santé sur les dispositifs existants, expérimentations….

· développer les actions de prévention en santé sur l'ensemble du territoire : ce qui se traduit par la poursuite des programmes tels que les Ateliers Bons Jours, les Atouts de l’Âge, OMEGAH…

· mieux accompagner les publics les plus fragiles (personnes malades en absence de longue durée, retraités fragiles), notamment dans le champ de la santé mentale.

· prévenir les risques professionnels dans les secteurs sanitaire et médico-social. Sur ce sujet, l’ARS et la Carsat entendent structurer une coopération opérationnelle pour partager des informations, mettre en œuvre des signalements croisés, engager des actions d’accompagnement des établissements et de prévention des risques psycho-sociaux.

Au-delà de la signature de cette convention, les deux institutions réaffirment leur volonté de faire vivre ce partenariat auprès de l'ensemble des acteurs locaux (collectivités, établissements sanitaires et médico-sociaux, professionnels de santé, associations et services de proximité) autour d’une ambition commune : améliorer la santé et le quotidien des habitants de Bourgogne-Franche-Comté.