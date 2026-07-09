Chalon sur Saône

Les inscriptions pour le bal des sapeurs-pompiers de Chalon sont ouvertes - C'est maintenant !

Publié le 09 Juillet 2026 à 09h17

Les inscriptions pour le bal des sapeurs-pompiers de Chalon sont ouvertes - C'est maintenant !

 L'entrée est payante dès 16 ans, (pré-ventes: urlr.me/4vdPKQ)

Le  bal des enfants se déroule  de 18h à 20h puis les Monkey Five en concert puis DJ Luckystars pour animer la soirée jusqu'à 3h.

Une belle manière de soutenir l'activité des sapeurs-pompiers de Chalon sur Saône. 