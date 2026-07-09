Fin de saison pour la voile scolaire au Yacht Club Chalonnais

L'école primaire Daniel Pennac de Simard a clôturé la saison de voile scolaire au Yacht Club.

La météo fut idéale: ciel bleu et vent. Les élèves ont été initiés à la navigation à voile par Edern Congard, le moniteur, sous les yeux vigilants de leur enseignant : Cédric Picardat, d'un élève moniteur de voile: Romane Simonato, et des bénévoles du club. La récompense fut de voir les enfants évoluer seuls sous les différents orientions du vent.

L'école primaire Lucie Aubrac de Saint-Rémy a malheureusement vu sa semaine réduite à une journée en raison des interdictions d'activités extérieures du fait de la canicule.

Les séances reprendront au printemps prochain, voire en septembre.

Prochain rendez-vous avec le Yacht Club : mardi 14 juillet : régate de la municipalité et démonstration de ski nautique.