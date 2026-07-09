Sport
Fin de saison pour la voile scolaire au Yacht Club Chalonnais
Publié le 09 Juillet 2026 à 09h55
L'école primaire Daniel Pennac de Simard a clôturé la saison de voile scolaire au Yacht Club.
La météo fut idéale: ciel bleu et vent. Les élèves ont été initiés à la navigation à voile par Edern Congard, le moniteur, sous les yeux vigilants de leur enseignant : Cédric Picardat, d'un élève moniteur de voile: Romane Simonato, et des bénévoles du club. La récompense fut de voir les enfants évoluer seuls sous les différents orientions du vent.
L'école primaire Lucie Aubrac de Saint-Rémy a malheureusement vu sa semaine réduite à une journée en raison des interdictions d'activités extérieures du fait de la canicule.
Les séances reprendront au printemps prochain, voire en septembre.
Prochain rendez-vous avec le Yacht Club : mardi 14 juillet : régate de la municipalité et démonstration de ski nautique.
-
Le festival des Vieilles Charrues alerte face aux arnaques
-
Double condamnation de Marine Le Pen : Océane GODARD propose de rendre effective la proposition de Marine Le Pen d’inéligibilité des élus condamnés pour détournement de fonds publics !
-
Le mercredi 16 juillet à Buxy Groupama vous donne rendez-vous pour vivre le Tour de France ensemble
-
Qui sont les nouveaux élus qui façonneront les territoires de Bourgogne Franche-Comté ? Découvrez le palmarès des 100 nouveaux visages 2026
-
Dominique Dufour, préfet de Saône-et-loire : «Je n’exclus pas de rendre obligatoire le port du casque sur les trottinettes»
-
Pour Marine, de la Star Ac’ aux Nuits Bressanes il n’y avait qu’un pas…
-
TotalEnergies inaugure sa plus grande toiture solaire en France en Saône et Loire
-
L'édition 2026 du Rallye de la Côte Chalonnaise interdite sur décision préfectorale
-
Palinges, Thurey, Ouroux-sur-Saône.. les feux se multiplient ce dimanche après-midi
-
Chalon-sur-Saône : Beau succès pour la 10ème journée de dépistage gratuite du Grand Chalon
-
TOUR DE FRANCE - Tout le détail pratique de la circulation et du stationnement dans le centre de Chalon du 14 au 16 juillet
-
Crossfit Chalon déménage et double sa surface d'accueil devant le succès du concept
-
URGENCES HOPITAL DE CHALON - 9,5 heures d'attente ce lundi
-
La résurrection contagieuse des Nuits Bressanes
-
Élios, le noble chow-chow. Un cœur à adopter au refuge SPA du Chalonnais
-
Stratosphérique Christophe Maé, l’astre solaire de la 1ère soirée des Nuits Bressanes
-
Les patients du kiné Renko Zelenkauskis offrent des piscines à la SPA du Chalonnais
-
SECHERESSE EN SAÔNE ET LOIRE - Des opérations de contrôle vont être menées
-
"Vous avez dit tranquillité ?" - Le coup de gueule d'un fidèle d'info-chalon.com
-
100 kg de peinture à l’ocre, appliqués en une journée au château de Germolles !
-
AUTOMOBILE - Soirée de soutien du 35e rallye Bourgogne Côte Chalonnaise à Renault Sodirac
-
Cour criminelle : l’ancien prêtre est condamné à 6 ans de prison puis 5 ans de SSJ pour un viol sur mineure il y a 28 ans