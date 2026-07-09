CÔTE D'OR

Santenay - La Biennale de sculpture contemporaine trouve refuge au château Philippe le Hardi avec 110 sculptures contemporaines à découvrir

Par Jeannette MONARCHI

Publié le 09 Juillet 2026 à 08h28

Santenay - La Biennale de sculpture contemporaine trouve refuge au château Philippe le Hardi avec 110 sculptures contemporaines à découvrir

Jusqu'au samedi 11 juillet, le château Philippe le Hardi de Santenay accueille exceptionnellement la Biennale Interactive de Sculpture Contemporaine en Bourgogne (BISCB), habituellement organisée à Nolay.

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