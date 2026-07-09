Le Guide MICHELIN révèle sa toute première sélection des grappes au cœur de la Bourgogne en France

Pour ce premier millésime, ce sont 94 domaines qui figurent dans cette sélection historique, parmi lesquels 62 sont distingués par les grappes MICHELIN. 9 domaines viticoles sont récompensés des 3 grappes, distinction la plus élevée, 20 autres sont récompensés de 2 grappes et 33 d’1 grappe.

Réuni au Palais des Ducs de Bourgogne à Dijon ce mardi, le Guide Michelin a présenté la toute première édition de sa sélection « Grappes », consacrée aux domaines viticoles. Cette nouvelle distinction met en lumière l’excellence des producteurs bourguignons, de la Côte de Nuits à la Côte de Beaune en passant par la Côte Chalonnaise.

Pour cette édition inaugurale, la Bourgogne compte 9 domaines récompensés de 3 grappes, la plus haute distinction, 20 domaines distingués de 2 grappes, 33 domaines d’1 grappe et 32 domaines sélectionnés.

Selon Gwendal Poullennec, directeur international du Guide Michelin, cette première sélection récompense autant la qualité des vins que le travail réalisé à la vigne et au chai, tout en mettant en avant la diversité des profils et des générations qui font vivre le vignoble bourguignon.

Cette première sélection des Grappes Michelin met en lumière 94 domaines bourguignons répartis en quatre niveaux de distinction.

La plus haute récompense, les 3 grappes, distingue neuf domaines considérés comme des références absolues de la viticulture bourguignonne. Parmi eux figurent le Domaine de la Romanée-Conti et le Domaine Leroy à Vosne-Romanée, Dugat-Py à Gevrey-Chambertin, Roumier à Chambolle-Musigny, Cécile Tremblay à Morey-Saint-Denis, mais aussi Coche-Dury à Meursault, Hubert Lamy à Saint-Aubin, Jean-Marc & Thomas Bouley à Volnay et le Domaine d'Auvenay à Saint-Romain.

Le Guide Michelin a également attribué 2 grappes à 20 domaines, récompensant des producteurs reconnus pour la régularité et l'excellence de leurs vins. Parmi les noms retenus figurent notamment Dujac, Denis Mortet, Georges Mugneret-Gibourg, Jacques-Frédéric Mugnier, Bruno Clair, Domaine Leflaive, Domaine des Comtes Lafon, Étienne Sauzet, Arnaud Ente, Benoît Ente, Paul Pillot, Dureuil-Janthial ou encore Bruno Lorenzon.

La distinction 1 grappe revient à 33 domaines produisant des vins de caractère particulièrement remarquables lors des meilleurs millésimes. Cette catégorie rassemble plusieurs figures emblématiques du vignoble bourguignon telles qu'Armand Rousseau, Clos de Tart, Domaine des Lambrays, Comte Georges de Vogüé, Méo-Camuzet, Faiveley, Bernard-Bonin, Henri Boillot, Roulot, Vincent Girardin, Michel Lafarge ou Pierre-Yves Colin-Morey.

Enfin, 32 domaines complètent cette sélection inaugurale en tant que propriétés recommandées.

Une forte représentation de la Côte de Nuits

Avec cinq domaines récompensés de 3 grappes, la Côte de Nuits domine le classement. Cécile Tremblay à Morey-Saint-Denis, Dugat-Py à Gevrey-Chambertin, Roumier à Chambolle-Musigny ainsi que le Domaine de la Romanée-Conti et le Domaine Leroy à Vosne-Romanée figurent au sommet du palmarès.

La côte nuitonne compte également six domaines distingués de 2 grappes : Dujac, Denis Mortet, Georges Mugneret-Gibourg, Bruno Clair, Gérard Mugneret et Jacques-Frédéric Mugnier.

Vingt domaines obtiennent par ailleurs 1 grappe, parmi lesquels Armand Rousseau, Claude Dugat, Clos de Tart, Domaine des Lambrays, Domaine Ponsot, Comte Georges de Vogüé, Méo-Camuzet ou encore Faiveley.

La Côte de Beaune confirme son excellence

La Côte de Beaune place quatre domaines au plus haut niveau avec le Domaine d'Auvenay à Saint-Romain, Coche-Dury à Meursault, Jean-Marc & Thomas Bouley à Volnay et Hubert Lamy à Saint-Aubin.

Elle est en revanche la plus représentée dans la catégorie des 2 grappes avec douze domaines distingués, dont Domaine Leflaive, Domaine des Comtes Lafon, Étienne Sauzet, Arnaud Ente, Benoît Ente, Paul Pillot, Jean-Claude Bachelet, Benoît Moreau, Lamy-Caillat, Domaine des Croix et Jean-Marc Vincent.

Treize domaines de la Côte de Beaune décrochent également 1 grappe, parmi lesquels Bernard-Bonin, Henri Boillot, Roulot, Vincent Girardin, Domaine de Montille, Marquis d'Angerville, Joseph Drouhin, Louis Jadot et Pierre-Yves Colin-Morey.

La Côte Chalonnaise fait une percée remarquée

Si aucun domaine de la Côte Chalonnaise n'accède à la distinction suprême des 3 grappes, deux propriétés obtiennent 2 grappes : Bruno Lorenzon à Mercurey et Dureuil-Janthial à Rully.

La côte chalonnaise est également représentée dans la sélection des domaines recommandés avec Maxime Cottenceau à Montagny.

Les chiffres clés

Côte de Nuits : 5 domaines à 3 grappes, 6 à 2 grappes et 20 à 1 grappe.

Côte de Beaune : 4 domaines à 3 grappes, 12 à 2 grappes et 13 à 1 grappe.

Côte Chalonnaise : 2 domaines à 2 grappes et 1 domaine recommandé.

À travers cette première sélection, le Guide Michelin confirme le statut de référence mondiale de la Bourgogne viticole. Porté par l'excellence de ses terroirs et l'expression unique du Chardonnay et du Pinot Noir, le vignoble bourguignon démontre une nouvelle fois sa capacité à conjuguer héritage, savoir-faire et renouvellement.