Les conseils de PETA pour un 14 juillet sans incident pour vos chiens et chats

Les feux d’artifice peuvent effrayer vos animaux, les traumatiser ou leur faire prendre la fuite

Chaque année, d’innombrables animaux se perdent (et certains meurent) durant les feux d’artifice organisés à l’occasion du 14 juillet. Si pour beaucoup d’entre nous cette date est l’occasion de fêtes pleine de réjouissances, pour les chiens, les chats et les autres animaux qui ont l’ouïe plus fine, le tonnerre fracassant des feux d’artifice peut être une expérience traumatisante. Terrifiés, ils tentent d’échapper à ce qui leur semble être des explosions ou un danger imminent et ils se retrouvent souvent fortement perturbés, désorientés et incapables de retrouver leur chemin.

PETA appelle les gens à faire en sorte que le 14 juillet soit un moment de joie pour toutes et tous en partageant les suggestions suivantes pour assurer la sécurité des animaux :

- Gardez vos chats et chiens à l’intérieur pendant les feux d’artifice et restez avec eux si possible.

- Fermez vos fenêtres et vos rideaux et allumez la radio ou la télévision pour aider à noyer le bruit des détonations.

- Assurez-vous que votre animal est pucé et qu’il porte un collier avec une médaille d’identification mise à jour, au cas où, pris de peur, il chercherait à s’enfuir.

Si vous trouvez des animaux perdus, essayez de les réconforter et gardez-les jusqu’à ce que vous arriviez à joindre leurs propriétaires. Si vous n’arrivez pas à les retrouver, rapprochez-vous d’un refuge près de chez vous ou de votre SPA locale.

Découragez vos voisins et vos proches de déclencher des pétards ou des feux d’artifices assourdissants en leur expliquant que les animaux, y compris les animaux sauvages mais aussi les chevaux et animaux dans les élevages, peuvent être terrorisés par ces explosions et se blesser par détresse, parfois de manière fatale.



Au lieu de déclencher des feux d’artifice dangereux et terrifiants pour certains, débutez une nouvelle tradition en illuminant votre maison ou votre jardin de lampes colorées et d’autres ornements décoratifs pour fêter le 14 juillet.



PETA invite également à contacter sa municipalité pour demander des feux d’artifice silencieux ou des spectacles de drones, ou de lumière laser, qui ont toute la pompe des feux d’artifice classiques, sans leurs inconvénients tonitruants. Cela permettrait ainsi de fêter les occasions joyeuses tout en épargnant une expérience terrifiante, stressante et traumatisante à beaucoup d’animaux et autres êtres vulnérables, comme les enfants en bas âge et personnes âgées.