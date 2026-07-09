Société
Paiement Wero, le nouvel outil des arnaqueurs
Par Julie Polizzi
Publié le 09 Juillet 2026 à 09h06
Depuis fin 2024, la plupart des banques proposent à leurs clients Wero, la solution de paiement instantané qui a succédé à Paylib. Plus besoin d'enregistrer le RIB du destinataire, son numéro de téléphone ou son adresse e-mail suffit pour réaliser un envoi d'argent sans frais en moins de 10 secondes !
Plus sécurisé qu'un chèque et irrévocable, ce mode de règlement assure le bénéficiaire qu'une fois les fonds reçus, ils ne peuvent pas être repris. De quoi en faire l'outil parfait pour des transactions entre particuliers ! Sauf que les escrocs aussi ont flairé le bon filon…
FACEBOOK CIBLÉ
Vous avez reçu un e-mail ou un SMS indiquant qu'une personne vous a envoyé de l'argent via Wero ? C'est une arnaque ! En cliquant sur le lien contenu dans le message pour « récupérer vos fonds » vous serez redirigé vers un faux site internet visant à vous soutirer vos coordonnées bancaires.
Cette escroquerie est très virulente sur les plateformes de ventes en ligne entre particuliers. Les malfaiteurs se disent ainsi intéressés par votre article et insistent pour le payer tout de suite via Wero… Alors que Leboincoin.fr échappe au phénomène, le service Marketplace de Facebook est, en particulier, saturé par ce type d'arnaques. Nous avons fait le test et quelques minutes à peine après avoir publié une annonce, nous avons reçu une dizaine de demandes fallacieuses d'achat proposant de passer par Wero !
Pour éviter ces pièges rappelez-vous que ce mode de paiement n'implique de cliquer sur aucun lien et encore moins de fournir des informations personnelles ou bancaires ! Une fois l'argent envoyé, vous recevrez une notification directement sur votre application bancaire ou dans l'appli officielle Wero.
Julie Polizzi
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