AVIS DE DECES - Monsieur Roger PEULSON

CHAGNY - CHALON-SUR-SAONE - MARMAGNE



Anne-Marie PEULSON,

son épouse ;

Alain,

Daniel et Olivier,

Denis et Edith, ses enfants ;

ses petits-enfants,

ses arrière-petits-enfants ;

la famille MOREAU,

ont la tristesse de vous faire part du décès de

Monsieur Roger PEULSON

survenu le 4 juillet 2026 à l'âge de 83 ans.

Ses obsèques religieuses seront célébrées le mercredi 15 juillet 2026 à 10 heures en l'église de Chagny, suivies de la crémation.

La famille remercie toutes les personnes qui prendront part à sa peine.