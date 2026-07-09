Chagny
AVIS DE DECES - Monsieur Roger PEULSON
Publié le 09 Juillet 2026 à 08h29
CHAGNY - CHALON-SUR-SAONE - MARMAGNE
Anne-Marie PEULSON,
son épouse ;
Alain,
Daniel et Olivier,
Denis et Edith, ses enfants ;
ses petits-enfants,
ses arrière-petits-enfants ;
la famille MOREAU,
ont la tristesse de vous faire part du décès de
Monsieur Roger PEULSON
survenu le 4 juillet 2026 à l'âge de 83 ans.
Ses obsèques religieuses seront célébrées le mercredi 15 juillet 2026 à 10 heures en l'église de Chagny, suivies de la crémation.
La famille remercie toutes les personnes qui prendront part à sa peine.
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