Chagny

AVIS DE DECES - Monsieur Roger PEULSON

Publié le 09 Juillet 2026 à 08h29

 CHAGNY - CHALON-SUR-SAONE - MARMAGNE


Anne-Marie PEULSON, 
son épouse ;
Alain,
Daniel et Olivier,
Denis et Edith, ses enfants ;
ses petits-enfants,
ses arrière-petits-enfants ;
la famille MOREAU,

ont la tristesse de vous faire part du décès de

Monsieur Roger PEULSON
survenu le 4 juillet 2026 à l'âge de 83 ans.

Ses obsèques religieuses seront célébrées le mercredi 15 juillet 2026 à 10 heures en l'église de Chagny, suivies de la crémation.
La famille remercie toutes les personnes qui prendront part à sa peine.