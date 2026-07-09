Société

La France "n'est pas prête" à faire face aux impacts du réchauffement climatique, alerte le Haut Conseil pour le climat

Publié le 09 Juillet 2026 à 11h13

Le Haut Conseil pour le climat (HCC) estime, dans son 8e rapport annuel publié jeudi, que les politiques climatiques françaises restent insuffisantes, tant sur la décarbonation que sur l'adaptation, et appelle à un changement d'échelle face aux impacts dangereux du réchauffement climatique.

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