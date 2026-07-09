Société
La France "n'est pas prête" à faire face aux impacts du réchauffement climatique, alerte le Haut Conseil pour le climat
Publié le 09 Juillet 2026 à 11h13
Le Haut Conseil pour le climat (HCC) estime, dans son 8e rapport annuel publié jeudi, que les politiques climatiques françaises restent insuffisantes, tant sur la décarbonation que sur l'adaptation, et appelle à un changement d'échelle face aux impacts dangereux du réchauffement climatique.
Après le Conservatoire du Grand Chalon, Elyn Burquier Socquet s'envole pour Neuchâtel en Suisse
Journée mondiale contre l’abandon des animaux : la SPA du Chalonnais décrypte les causes de ce fléau
100 kg de peinture à l’ocre, appliqués en une journée au château de Germolles !
Articles populaires
-
Chalon-sur-Saône : les profs de l’IUT fêtent la fin des cours à « Il Duomo » place de l’hôtel de ville
-
Dominique Dufour, préfet de Saône-et-loire : «Je n’exclus pas de rendre obligatoire le port du casque sur les trottinettes»
-
Pour Marine, de la Star Ac’ aux Nuits Bressanes il n’y avait qu’un pas…
-
TotalEnergies inaugure sa plus grande toiture solaire en France en Saône et Loire
-
L'édition 2026 du Rallye de la Côte Chalonnaise interdite sur décision préfectorale
-
Palinges, Thurey, Ouroux-sur-Saône.. les feux se multiplient ce dimanche après-midi
-
Chalon-sur-Saône : Beau succès pour la 10ème journée de dépistage gratuite du Grand Chalon
-
TOUR DE FRANCE - Tout le détail pratique de la circulation et du stationnement dans le centre de Chalon du 14 au 16 juillet
-
Crossfit Chalon déménage et double sa surface d'accueil devant le succès du concept
-
URGENCES HOPITAL DE CHALON - 9,5 heures d'attente ce lundi
-
La résurrection contagieuse des Nuits Bressanes
-
Élios, le noble chow-chow. Un cœur à adopter au refuge SPA du Chalonnais
-
Stratosphérique Christophe Maé, l’astre solaire de la 1ère soirée des Nuits Bressanes
-
SECHERESSE EN SAÔNE ET LOIRE - Des opérations de contrôle vont être menées
-
AUTOMOBILE - Soirée de soutien du 35e rallye Bourgogne Côte Chalonnaise à Renault Sodirac
-
"Vous avez dit tranquillité ?" - Le coup de gueule d'un fidèle d'info-chalon.com
-
100 kg de peinture à l’ocre, appliqués en une journée au château de Germolles !
-
Cour criminelle : l’ancien prêtre est condamné à 6 ans de prison puis 5 ans de SSJ pour un viol sur mineure il y a 28 ans
-
"Prix du repas à la cantine dans les collèges, stop à la démagogie du groupe Gauche 71 !" lance Mathilde Chalumeau, Vice-Présidente en charge des collèges de Saône-et-Loire
-
Matthieu Valet en visite au commissariat de Chalon-sur-Saône : «Il faut redonner des moyens et de l'autorité aux policiers»
-
Après l'incendie de dimanche, les élus de Chatel-Moron tiennent à remercier publiquement l'ensemble des sapeurs-pompiers mobilisés
-
A Mercurey, le Meix Foulot honore les siens