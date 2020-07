Une forêt gourmande à Chalon ! Un projet chalonnais va se concrétiser : la plantation d'une forêt nourricière !

Les premières enquêtes effectuées sur le quartier étant très favorables à cette création, et après les semaines difficiles que nous venons de vivre, nous repartons de plus belle vers la réalisation de cette belle idée pleine de vie, qui permettra à la Ville de Chalon de faire un pas vers une transition écologique urgente et nécessaire, de créer du lien social, de valoriser le quartier, de donner une perspective de développement économique et social, et d'améliorer la qualité de vie.

Evreux, Lattes, Clermont en Argonne, Dijon, Chenôve... se sont lancées dans la plantation de forêts-jardins ; ce sont des actions fédératrices. Alors, nous vous invitons à nous rejoindre pour apporter votre contribution au projet chalonnais de forêt gourmande.