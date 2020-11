La Ligue de L’Enseignement Saône et Loire communique suite à l’attentat dont a été victime un enseignant 

Bouleversée par l’attentat effroyable dont a été victime un enseignant, la Ligue de l’enseignement dénonce un acte barbare islamiste qui nous touche toutes et tous. Les militantes et les militants de la Ligue de l’enseignement partagent la douleur de la famille de ce professeur, de ses proches et de ses collègues. Cet enseignant faisait son métier en transmettant à ses élèves les valeurs de la République, à travers la formation d’un esprit critique et la compréhension de ce qu’est la liberté d’expression. Personne ne peut contester et encore moins refuser un enseignement partie intégrante des programmes de l’école de la République. C’est la nation toute entière qui doit apporter sa solidarité à l’ensemble de la communauté enseignante pour que de tels actes ne puissent pas se reproduire.