Assassinat du professeur d'histoire-géographie - La réaction de Rémy Rebeyrotte, député de Saône et Loire

Hommage à Samuel, Professeur d'Histoire, mort pour la France et ses valeurs.



Lors d'un cours sur la liberté d'expression, Droit majeur de notre République, ce collègue Professeur d'Histoire dans un collège de Conflant Saint-Honorine s'était appuyé, à juste titre, sur les caricatures publiées par Charlie Hebdo pour illustrer son propos. Restons prudent tant que l'enquête n'a pas établi pleinement les faits et les motifs réels, mais si ce fait avait été générateur de cet assassinat, alors que son auteur sache que nous combattrons jusqu'au bout le fondamentalisme islamiste et ses sbires. Jamais nous n'accepterons la moindre dictature de la pensée et une atteinte inqualifiable aux libertés d'expression et d'enseignement.

A Samuel, notre reconnaissance et notre admiration. Il est mort en héros, en "hussard de la République".

A sa famille, nos condoléances et nos sentiments très affectueux.