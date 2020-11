Sud Éducation Bourgogne s'insurge contre l'expulsion de Madame Asatryan âgée de 72 ans

Communiqué de presse

Le syndicat Sud Education Bourgogne et ses adhérent-e-s ne s’habitueront jamais aux expulsions de réfugié-e-s venus chercher paix et asile au pays dit des droits de l’homme.

C’est pourquoi le syndicat Sud Education Bourgogne, révolté, dénonce avec vigueur l’expulsion en cours, ce lundi 19 octobre de Mme Asatryan âgée de 72 ans.

Mme Asatryan, dame âgée et sérieusement malade, assignée à résidence depuis plusieurs mois, s’est rendu ce lundi matin au commissariat de Montceau-les-Mines pour répondre à un nouveau contrôle. Comme elle l’a toujours fait sans se dérober.

Mais, cette fois, la vérification administrative et policière se transforme en transfèrement vers le centre de rétention de Metz pour expulsion !

Les services de la Préfecture de Saône et Loire ont-ils conscience de la situation aberrante et ubuesque ? En effet, le propre fils de Mme Asatryan chez qui elle vit depuis 9 ans a obtenu des papiers en règle il y a plus de 5 ans.

Le nouveau Préfet de Saône et Loire, M. Charles, va-t-il expulser une vieille dame sérieusement malade dans un pays en situation de guerre, l’Arménie ?

Le syndicat Sud Education Bourgogne ne rappellera pas au Préfet que des compatriotes de Mme Asatryan à l’instar de Missak Manouchian se sont engagés au péril de leur vie pour défendre les valeurs républicaines de la France quand les plus hautes autorités du pays sombraient dans la collaboration avec l’occupant nazi.

Devant une situation scandaleuse Sud Education Bourgogne appelle instamment le Préfet à faire cesser cette situation inadmissible et à procéder à la régularisation de Mme Asatryan

Aussi, Sud éducation Bourgogne remercie chaleureusement la mobilisation citoyenne du bassin minier et demande aux citoyens du département de faire part de leur indignation en contactant la préfecture au 03 85 21 81 00

Dernière minute : plusieurs médecins ont refusé le transfèrement en avion de Mme Asatryan pour raisons médicales.