Vous avez fait la fête ? L'ARS vous invite à faire profil bas et à penser à protéger les autres

En cas de prise de risque à l’occasion des fêtes de fin d’année, penser à protéger les autres !

La situation sanitaire reste très dégradée dans notre région, avec un système hospitalier en grande tension, et justifie le dispositif de couvre-feu renforcé mis en œuvre par le Gouvernement pour le début de cette année 2021 dans 6 départements de Bourgogne-Franche-Comté.



Dans ce contexte préoccupant, il est indispensable que nous respections les gestes barrières, le moindre relâchement étant susceptible de générer un emballement de l’épidémie et la saturation de notre système de soins.



C’est pourquoi l’ARS Bourgogne-Franche-Comté invite chaque personne n’ayant pas été en mesure de respecter les gestes barrières à l’occasion des fêtes de fin d’année à être particulièrement vigilante et à adopter 3 mesures de nature à éviter la propagation du virus en protégeant les autres :



- Respecter très rigoureusement les gestes barrières (port du masque, lavage des mains, distanciation, aération régulière des lieux de vie...)