"Ensemble, réveillons l’espoir en 2021 !" pour Violaine Gillet, première du PS de Saône et Loire

Au nom de la fédération du Parti Socialiste de Saône-et-Loire, j’adresse aux habitants de notre département tous nos meilleurs voeux de santé, de sérénité et d’épanouissement pour cette nouvelle année 2021.

Nous avons une pensée pour celles et ceux qui se battent actuellement contre cette maladie et nous partageons la peine des familles meurtries par la pandémie.

Cette crise sanitaire est le berceau de crises sociales et économiques qui émergent et dont les plus démunis et les plus modestes seront les premières victimes. Nous devons dès à présent réécrire notre modèle sociale, repenser les politiques départementales, consolider les mesures régionales et nous appuyer sur cet élan de fraternité qui s’est soulevé en 2020 pour accompagner celles et ceux que la COVID-19 n’aura pas épargnés.

2021 doit être l’année de l’espérance d’un monde plus juste et plus écologique. Les élections municipales ont démontré que lorsqu’elles sont unies, les forces de gauche, de progrès et écologiques portent des projets de société en phase avec les attentes de la population et répondant aux enjeux sociaux et climatiques. C’est dans ce même esprit et avec cette volonté renforcée que nous engagerons les prochaines échéances électorales, car en 2021 c’est ensemble que nous réveillerons l’espoir !

Pour la fédération du Parti Socialiste de Saône-et-Loire, la première Secrétaire fédérale,

Violaine GILLET