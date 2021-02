Pour Julien Odoul, "Les étudiants de Bourgogne Franche-Comté peuvent compter sur le Rassemblement National !"

Communiqué de presse

Investi tête de liste du Rassemblement National pour les prochaines élections régionales, Julien Odoul a lancé sa campagne dans la Nièvre le 28 janvier dernier. Il a souhaité échanger avec des représentants de l’association des étudiants de Nevers.



Premier élu à répondre à leurs sollicitations, il a entendu l’appel au secours de la génération sacrifiée et notamment de Clarisse qui témoigne de la précarité de ses camarades mendiant quelques euros pour pouvoir s'alimenter, de Pierre qui s’interroge sur le "chèque psy" à la fois humiliant et tardif alors que certains étudiants partent déjà à la dérive sous anxiolytiques et antidépresseurs.



Nessrine, Gloriane et Léa ont confié à l'ancien étudiant en Histoire leur vie universitaire, sans restaurant universitaire à Nevers, sans repas à un euro. Elles lui ont dit simplement et dans les yeux l’isolement, la rudesse de certains professeurs qui méconnaissent le quotidien d’une jeunesse que le couvre-feu à 18h00 prive de toute sortie après des cours qui se prolongent tard le soir et où la perspective de stage et de contacts avec le monde professionnel s’éloigne chaque jour un peu plus.



Julien Odoul a compris la détresse de celles et ceux qui sont les nouvelles victimes de l'abandon du gouvernement et de l’attentisme de la présidente de région sortante. Avec d’autres, ils sont les grands oubliés dans cette crise sociale et économique qui frappe durement la Bourgogne Franche-Comté.



Des solutions existent pourtant et le représentant de Marine Le Pen les a rappelées : réouverture immédiate des universités, création d'un fonds de solidarité pour la condition étudiante, instauration d'une véritable concertation entre les représentants des étudiants, les professeurs et la direction des facultés.

Défendre les étudiants, c'est assurer l'avenir de notre région !

Julien Odoul

Président du groupe Rassemblement National