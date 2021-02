Le bonheur, c'est simple comme une publication sur info-chalon !

Moins de 24h après la publication sur info-chalon, le poteau a été changé...

Il aura fallu attendre quasi deux mois, des appels multiples de la municipalité... et surtout une publication sur info-chalon.com ce lundi. Moins de 24h plus tard, le poteau en question était changé ! Comme quoi, le bonheur c'est simple comme une publication sur votre site d'infos locales ! Allez on continue ! On se tient à votre disposition.. et ne changez rien ! Et merci à Enedis pour son intervention !