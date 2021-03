Chalon-sur-Saône : Représentation au théâtre Piccolo du spectacle pour enfant 'Toupet et le colporteur'

Créé par le collectif La Cie XIX / La Tuilerie,

En charge de promouvoir la saison de l'Auditorium 20/21 un spectacle musical nommé 'Toupet et le colporteur' a été créé par un collectif de ‘La Cie XIX’, composé d'enseignants du Conservatoire et artistes ainsi que de personnes évoluant dans le spectacle vivant.

« Ce spectacle fait vivre sur scène deux personnages singuliers, musiciens, un peu clowns et un peu masques, dans une scénographie et un univers sonore taillés à leurs mesures. Leur confrontation quasi muette, questionne sur l’isolement, la peur de la différence, les difficultés à rencontrer et reconnaître l’autre, nos capacités à construire, fermer, ouvrir, passer et outrepasser les frontières, qu’elles soient réelles ou symboliques. Une production qui prend place dans un espace temporel imaginaire adressé à tous ! ».

Vendredi à 14 heures 30 respectant toutes les mesures sanitaires lié à la Covid-19, ce projet a été présenté à 5 classes d’écoles primaires des établissements chalonnais Jean Moulin, Ecole de Bourgogne, Rives de Saône et Saint Valérien de Tournus (soit environ une centaine d’enfants) au Théâtre Piccolo. Un spectacle qui a été longuement applaudi en fin de représentation et a enchanté les enfants !

Création du spectacle : Coproduction Compagnie XIX / La Tuilerie

- Avec Hélène Fouchères : (Le Colporteur) Création, jeu, violon, scie musicale,

-Pierre Lhenri : (Toupet) Création, jeu, chant Voix off, création son, costumes,

-Aude Husson Patru : Création, lumière et régie,

-Jean François Guillemaud : Scénographie, identité visuelle, supports graphiques,

-François Bruel : Décor, accessoires,

-Frédérique Abillama : Masques,

-Marion Even : Conseil, son, mixage

- Guillaume Dulac : Mastering

Le photoreportage info-chalon.com

J.P.B