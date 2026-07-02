CÔTE D'OR
De l’or olympique à l’entrepreneuriat : Alain Bernard partage les clés de la performance : « Oser, persévérer et se remettre en question chaque jour »
Par Jeannette MONARCHI
Publié le 02 Juillet 2026 à 09h11
Champion olympique du 100 mètres nage libre à Pékin en 2008, ancien recordman du monde et aujourd’hui entrepreneur engagé dans la modernisation des équipements aquatiques, Alain Bernard était l’invité du Club Réseau Conférences porté par 1Pulse.
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