Face au gel, la Côte Chalonnaise s'est enflammée ce mercredi matin

C'est notamment à Rully que la mobilisation maximale a eu lieu ce mercredi matin.

Rivés sur les 11 stations météo de l'appellation, les viticulteurs de Rully espéraient tant se dispenser d'avoir recours aux bougies de parafine pour se prémunir des risques de gel de leurs productions, mais la météorologie aura été plus forte dans la nuit de mardi à mercredi. Un manteau de glace a très vite recouvert l'ensemble de la Côte Chalonnaise obligeant les viticulteurs à sortir les gros moyens pour essayer de limiter la casse. Un spectacle saisissant pour les non-initiés mais surtout le déploiement de tous les moyens pour les professionnels face aux caprices de la météorologie. Après le coup de chaud de la semaine dernière, le risque est maximal notamment sur les blancs plus précoces... Pour le moment, difficile à dire si la mobilisation a payé, il faudra attendre quelques jours et le retour du beau pour mesurer l'impact du coup de froid du jour.

L.G