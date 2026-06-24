Chalon sur Saône
Le gala des Rock Cheerleaders de Chalon annulé
Publié le 24 Juin 2026 à 18h42
ADEDIS, Association des Entreprises du Domaine Industriel SaôneOr, a soufflé ses 10 bougies dans la belle humeur
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