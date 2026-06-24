Elan Chalon
Bienvenue à l'Elan Chalon, Noa ! Un Potentiel Prometteur !
Publié le 24 Juin 2026 à 18h39
L'Elan Chalon a le plaisir d'annoncer la signature de Noa Kouakou-Heugue (2m09, 18 ans), jeune intérieur français au potentiel prometteur, qui rejoint l'effectif .
Né à Lille, Noa Kouakou-Heugue a pris très tôt le chemin des plus prestigieuses structures de formation tricolores. Passé par le Pôle Espoirs de Voiron puis par les U15 Élite de l'ASVEL, il a rejoint en 2022 l'INSEP au sein du Pôle France, l'antichambre du basket français de très haut niveau.
Avec le PFBB, il a connu ses premiers pas chez les seniors en NM1 dès la saison 2023-2024, avant de prendre une nouvelle dimension la saison suivante (9,7 points, 4,8 rebonds, 1,8 passe décisive et 1,0 contre en 34 matchs). Une montée en puissance couronnée en mars 2025 par un titre de MVP de l'Adidas Next Generation Tournament à Belgrade, l'une des plus grandes vitrines européennes pour les jeunes talents.
À l'été 2025, le jeune intérieur a choisi de poursuivre son développement en Australie, en s'engageant avec les Perth Wildcats dans le cadre du programme NBL Next Stars, la voie tracée avant lui par Alexandre Sarr, Ousmane Dieng, Rayan Rupert ou encore Hugo Besson. Une expérience formatrice à l'autre bout du monde.
International français dans toutes les catégories de jeunes, Noa Kouakou-Heugue a notamment disputé l'Euro U16, et plus récemment la Coupe du Monde U19 (7 points, 4,9 rebonds et 1,4 contre de moyenne) avec les Bleuets. Athlétique, mobile et doté d'une vraie envergure défensive, il est aujourd'hui un prospect qui ne demande qu’à éclore.
L'arrivée de Noa à l'Elan Chalon concrétise des échanges démarrés depuis de longs mois. Cette signature illustre la capacité de l'Elan Chalon à attirer les plus grands espoirs du basket français et confirme la place du club comme tremplin de référence pour les jeunes prospects en route vers le très haut niveau.
Bienvenue à Chalon, Noa !
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