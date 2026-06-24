Elan Chalon
BASKET FAUTEUIL - L’Elan Chalon ne défendra pas son titre de champion de France cette année.
Par J-M.J
Publié le 24 Juin 2026 à 18h45
ELAN 85 MARSEILLE 41 - Des play in pour rien
L’Elan Chalon ne défendra pas son titre de champion de France cette année. Le final foor qui était prévu à Gien ce week end a été annulé en raison de la canicule, comme le communiqué de la Fédération Française Handisport l’a annoncé (voir par ailleurs).
La victoire dans le match retour des play in a donc servi à rien sinon à marquer de très belle façon la fin de saison des Chalonnais dans leur salle au terme d’un match très abouti.
Avec un effectif au complet, sauf Mantilla souffrant, les Bourguignons, qui rappelons-le s’étaient imposés de 10 points à l’aller, n’ont pas connu de difficultés à mettre à la raison la formation phocéenne. 5/0 presque d’entrée de jeu, le plus petit écart ne fut que de 2 points après trois minutes (6/4) ensuite, le score ne fit qu’enfler si bien qu’à la fin du premier quart temps la messe était pratiquement dite (25/8).
10 points de Boughania dont deux tirs primés, les premières rotations, tout roulait pour les locaux coachés par Yves Connot et Christine Khelifati suite à la suspension de Sandra.
+ 36 à la pause, autant qu’au thermomètre, mais la chaleur ne semblait pas gêner les Chalonnais qui, avec un Bayle bien trouvé dessous, un Manu Gomez (nouveau joueur) très adroit et véloce et toujours Boughania, accentuaient leur avance, 46 points à l’entame du dernier quart (76/30).
Un relâchement dans les dix dernières minutes permit aux Marseillais de mieux rivaliser, les deux formations partageant le score à 11/11.
Score final 85/41, du travail bien fait de la part d’une formation où les rotations se sont succédées.
La saison est donc terminée pour la troupe de Sandra Cléaux qui a pris la quatrième place au terme de la saison régulière.
Les marqueurs : Bayle 15, Challat 4, Diouf 4, Boulefa, Dahmani 12, Darjour 4, Aboud 10, Miluytin 3, Boughania 22 ; Gomez 11
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