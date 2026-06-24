Saône et Loire
La baignade est interdite sur les deux lacs des Fouthiaux et Saint-Amédée.
Publié le 24 Juin 2026 à 18h48
Communiqué de la mairie de Sanvignes
Lieu très prisé des promeneurs, joggeurs ou vététistes, l’espace des Découvertes qui comprend les lacs des Fouthiaux et de Saint-Amédée est également fréquenté par des baigneurs inconscients malgré les risques et les interdictions prises par arrêté municipal.
En effet, il est bon de rappeler la dangerosité des lieux : ancien site d’extraction minière.
À la suite de l'arrêt de l’activité minière, la fosse s'est progressivement remplie d'eau pour former un lac artificiel. Malgré son apparence parfois attractive et paisible, ce plan d'eau présente des dangers réels pour les baigneurs.
Des risques souvent méconnus
Le lac et ses abords peuvent être dangereux en raison de plusieurs facteurs :
• Profondeurs importantes : plus de 60 mètres de fond et variations brusques du relief sous-marin : pentes abruptes par paliers ;
• Berges instables susceptibles de subir des effondrements ;
• Température de l'eau qui varie en fonction des profondeurs, pouvant provoquer des risques d’hydrocution, chocs thermiques... Il faut savoir qu’en dessous de 6 mètres, l’eau n’est déjà plus qu’à 10°c.
• Qualité de l'eau non contrôlée pour la baignade ;
Accès réglementé
Pour des raisons de sécurité évidente, la baignade est interdite sur les deux lacs : Fouthiaux et Saint-Amédée.
Aux Fouthiaux, seules les activités nautiques du club de plongée Thalassa sont autorisées. Mais là, les activités s’y déroulent dans des conditions d’encadrement et de sécurité strictes.
Appel à la vigilance et au civisme
Nous invitons l'ensemble des habitants, promeneurs, pêcheurs et visiteurs à respecter la signalisation installée sur le site et à faire preuve de la plus grande prudence. Une attention particulière est demandée aux parents afin de sensibiliser les enfants et les adolescents aux risques encourus.
Beaucoup de dégradations sont constatées notamment au niveau de la plateforme de Thalassa. Plateforme très importante puisque c’est là que le matériel de premiers secours est installé lors des sorties plongées. Mais on remarque aussi sur l’ensemble des sites que beaucoup de déchets sont abandonnés, gâchant les lieux et souillant la nature.
La préservation de la sécurité de tous demeure notre priorité. Le respect des consignes est essentiel pour prévenir tout accident. Les personnes ne respectant pas l’interdiction s’exposent à une amende.
Pour toute information complémentaire, veuillez contacter la mairie : 03 85 67 10 00.
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