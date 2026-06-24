Saône et Loire
En Saône-et-Loire, Aurélien Dutremble demande une cartographie exhaustive des lieux ressources mobilisables en cas de fortes chaleurs.
Publié le 24 Juin 2026 à 18h50
Communiqué de presse
Face à la multiplication et à l'intensification des épisodes caniculaires, Aurélien Dutremble, député de Saône-et-Loire, appelle le Gouvernement à renforcer l'anticipation des crises sanitaires liées aux fortes chaleurs.
À travers une question écrite déposée à l'Assemblée nationale, le parlementaire demande à l'État de réaliser un recensement précis des lieux susceptibles d'accueillir les populations les plus fragiles lors des épisodes de canicule.
En Saône-et-Loire, territoire rural marqué par son étendue et la dispersion de sa population, il apparaît indispensable de connaître précisément l'ensemble des lieux ressources pouvant être mobilisés en cas d'urgence : salles des fêtes climatisées, établissements scolaires, gymnases, équipements sportifs, cinémas, salles de spectacle, médiathèques, bâtiments administratifs, centres commerciaux, entreprises ou tout autre bâtiment disposant d'espaces rafraîchis.
« L'anticipation doit être le maître mot. On ne peut pas attendre qu'une crise sanitaire survienne pour découvrir, dans l'urgence, quels bâtiments peuvent accueillir la population. Nous devons disposer d'une cartographie précise et opérationnelle de l'ensemble des lieux ressources présents dans notre département », souligne Aurélien Dutremble.
Le député estime qu'un tel état des lieux est indispensable pour garantir un maillage territorial équilibré, notamment dans les secteurs ruraux parfois éloignés des principaux centres urbains.
« Aucun habitant de Saône-et-Loire ne doit se trouver à plusieurs dizaines de kilomètres d'un lieu rafraîchi en cas de canicule extrême. Cette cartographie permettra d'identifier les carences territoriales et d'engager les investissements nécessaires pour mieux protéger les personnes âgées, isolées ou fragiles », ajoute le député.
« Alors que plusieurs pays européens ont depuis longtemps adapté leurs écoles, leurs hôpitaux ou leurs maisons de retraite aux fortes chaleurs, la France accuse un retard préoccupant. Cette situation n'est pas digne de la septième puissance économique mondiale. Nous devons préparer l'avenir et engager un vaste plan national de climatisation des bâtiments publics afin de mieux protéger les Français face à des canicules qui vont se multiplier », conclut Aurélien Dutremble.
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