FRAGNES-LA LOYÈRE
La kermesse a réuni un bon nombre de fralois malgré la chaleur
Par Amandine Cerrone
Publié le 24 Juin 2026 à 19h45
Ce vendredi 19 juin, quelques heures avant les chaleurs écrasantes que nous vivons cette semaine, l’association de parents d’élèves « Loup Kid » organisait sa kermesse.
Il faisait déjà chaud, certes, mais les températures étaient un peu plus respirables et l’ombre du parc des lauriers était la bienvenue.
Alors ce sont un bon nombre de familles qui sont venues fêter la fin d’année scolaire pour le plus grand bonheur des bénévoles.
Au programme :
*Une buvette avec des gâteaux confectionnés par les parents
*De nombreux jeux : slackline, mikado géant, chamboule tout, pêche au canard, etc.
*Une tombola était proposée et a permis à tous les visiteurs de remporter de nombreux lots dont, deux vols en Montgolfière et un baptême de l’air.
L’association Loup Kid remercie vivement l’ensemble des bénévoles sans qui rien ne serait possible ainsi que la participation des familles à cet événement qui réunit les élèves chaque fin d’année scolaire.
Amandine Cerrone
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