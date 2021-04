JUMELAGE : Un nouveau directeur pour la Maison de Bourgogne-Franche-Comté à Mayence

Laurent Vieille aura pour mission de préparer les 60 ans du jumelage entre la Bourgogne et la Rhénanie-Palatinat, en 2022.

Communiqué du conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté du 14 avril 2021 :



La Maison de Bourgogne-Franche-Comté, implantée à Mayence depuis 1994, représente la Région en Rhénanie-Palatinat et en Allemagne.



Laurent Vieille, son nouveau directeur, a pris ses fonctions début avril et s’installera à Mayence cet été. Il succède à ce poste à Mélita Soost.



Un nouveau projet en cours d’élaboration



Après une année de pandémie et l’annulation de la plupart des manifestations publiques, l’enjeu pour la Maison de Bourgogne-Franche-Comté est de relancer son activité, idéalement dès la rentrée, si les conditions sanitaires le permettent.



Le nouveau projet se construira autour d’un événement majeur : les 60 ans (en 2022) du partenariat régional, qui donnera lieu à de nombreux rendez-vous et manifestations conçus en collaboration entre les 2 régions.



Amitié et coopération franco-allemandes au cœur du projet



Un partenariat historique très fort et dynamique unit les régions de Bourgogne-Franche-Comté et de Rhénanie-Palatinat. Pour preuve : les 150 jumelages entre des villes des deux régions ou les très nombreux partenariats et projets scolaires et universitaires, culturels et sportifs, associatifs et professionnels, etc. Le bureau des stages, piloté conjointement par la Maison de Bourgogne-Franche-Comté à Mayence et la Maison de Rhénanie-Palatinat à Dijon a ainsi accompagné 1 400 jeunes dans leur recherche de stage dans les deux régions depuis 1998.



Pour le nouveau directeur de la Maison de Bourgogne-Franche-Comté, ce n’est pas un hasard : « Les deux régions ont de nombreux points communs : un patrimoine architectural exceptionnel, de nombreux parcs naturels, forêts et rivières, une offre culturelle foisonnante, un tissu économique constitué de nombreuses PME et une forte conscience environnementale. Mais aussi et surtout, un art de vivre convivial, favorisé par une tradition viticole et culinaire hors du commun, qui rapproche les gens ».



Rendez-vous est donc pris pour découvrir le programme de rentrée et les nombreuses actions de la Maison de Bourgogne-Franche-Comté pour l’automne et l’année 2022 !



Maison de Bourgogne-Franche-Comté : les missions

Organiser des temps d’échange entre les élus et faciliter les rencontres entre les citoyens des deux régions.

Développer la mobilité des jeunes.

Offrir une programmation culturelle en lien avec la Bourgogne-Franche-Comté au travers de résidences d’artistes, conférences, concerts, expositions etc.

Promouvoir le tourisme et l’artisanat régionaux.