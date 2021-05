La Préfecture de Saône et Loire renforce sa présence sur les réseaux sociaux et ouvre son compte Instagram

Julien Charles, préfet de Saône-et-Loire, a le plaisir de vous annoncer l’ouverture du compte Instagram @prefet71, le mardi 4 mai 2021.

Ce nouveau média vient compléter les comptes Facebook et Twitter du Préfet, et le site internet des services de l’État dans le département (http://www.saone-et-loire.gouv.fr) afin de s’adresser à un public plus large et plus jeune.

La page Instagram du préfet de Saône-et-Loire est dédiée à l’actualité des services de l’État dans le département. L’objectif est qu’elle devienne une source d’informations pour les jeunes qui sont les principaux utilisateurs de ce réseau social, à travers une communication plus ludique.

Photos, vidéos et stories viendront alimenter chaque semaine cette page pour mettre en avant l’implication constante des agents de Saône-et-Loire au service de nos concitoyens à travers la grande diversité de leurs missions, que ce soit sur le front de l’économie, de l’emploi, de l’environnement, de l’agriculture ou pour leur sécurité.

Ce compte Instagram sera également l’occasion de découvrir les coulisses des services de l’État, les différents métiers des femmes et des hommes qui les composent et de valoriser les actions menées au quotidien dans le département.

Abonnez-vous dès à présent au compte Instagram « Préfet de Saône-et-Loire » @prefet71 : https://www.instagram.com/prefet71/

Retrouvez toute l’actualité des services de l’État de Saône-et-Loire sur Facebook, Twitter et Instagram  @Prefet71 !