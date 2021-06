DEPARTEMENTALES - CHALON 2 - Sébastien Lagoutte appelle dimanche prochain "à voter pour un département écologique et solidaire"

Communiqué de presse

Nous remercions chaleureusement toutes les personnes qui ont bien voulu se rendre aux urnes lors du premier tour des élections départementales ce 20 Juin 2021 et qui nous ont accordé leur confiance.



Cette élection a été marquée avant tout par une abstention record et il est primordial de se mobiliser dimanche prochain pour choisir ceux qui vous représenteront au mieux au conseil départemental.



Le conseil départemental vous accompagne TOUTES et TOUS à chaque période de votre vie : de la petite enfance (crèche – protection maternelle infantile – aide sociale à l’enfance) jusqu’à la prise en compte de la dépendance au domicile ou en institution (EHPAD), en passant par la gestion des collèges, la construction et l’entretien des routes, le financement des sapeur-pompiers.



Le conseil départemental, c’est également la gestion des logements sociaux, l’environnement, la culture, le tourisme, la lutte contre les violences familiales, l’aide au plus démunis, l’insertion, … mais c’est aussi l’aide aux jeunes avec le financement d’actions sportives, éducatives, ou culturelles (musique ou danse, par exemple).



Depuis 6 ans, l’absence d’une véritable politique en faveur des plus fragiles, et en particulier la prise en compte de la personne âgée dépendante (aucun EHPAD public construit sur notre canton durant toute la mandature, une politique de maintien à domicile incompréhensible et à revoir de toute urgence) de la part de la majorité départementale, pose LA question suivante :



Préférez-vous une conception de la solidarité territoriale qui chasse la fraude sociale en érigeant en faute individuelle la pauvreté et le chômage ?



Ou préférez-vous des élus humanistes, solidaires, qui défendent une conception sociale et écologiste de notre vie quotidienne ?



Soucieux de la protection de notre environnement, de nos enfants, de nos aînés, des personnes en situation de handicap, nous nous engageons à vous accompagner, vous soutenir et à vous protéger !



Le 27 Juin 2021, votez pour un département écologique et social, votez LAGOUTTE-LAOUES.