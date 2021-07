CHALON DANS LA RUE - Le coup de gueule d'une infirmière

Bonjour Je suis fidèle lectrice d'info chalon et aussi infirmière libérale sur Chalon. Je regarde ce midi vos articles sur les diverses représentations de chalon dans la rue.... Pourtant... rien ne vous choque ??? Moi si!!!! Un arrêté préfectoral n'a-t-il pas obligé le port du masque pour tous pendant ces 4 jours, aussi bien dans les rues que dans les zones piétonnes et espaces publics?? Regardez vos photos!!!! Personne n a de masque!!!! C'est une honte!! Alors que le variant delta se propage à vue d œil !!! Voilà maintenant 1 an 1/2 que je me démène à tester, vacciner, protéger.... et voilà 4 jours de chalon dans la rue.... Vous vous rappellerez mon message dans une quinzaine de jours quand Chalon croulera sous les cas covid.... Tout cela me révolte !

Bien cordialement